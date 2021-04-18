Медсестру из Флориды задержали за угрозу убить Камалу Харрис
Подозреваемая отправляла в тюрьму своему супругу видео, в которых и сообщала о своём намерении.
Вице-президент США Камала Харрис. Фото © Facebook / Kamala Harris
Власти США задержали женщину, обещавшую убить вице-президента Камалу Харрис. Как сообщает телекомпания NBC, 39-летняя афроамериканка Нивиэн Фелпс из Майами заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и его заместителя.
Задержанная по профессии медсестра. Американка отправляла сидящему в тюрьме мужу фото и видео, в которых "заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", а также о желании совершить их убийство. Помимо этого медсестра выражала сомнения в расовой принадлежности Харрис, являющейся темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.
"Камала Харрис, ты умрёшь. Ваши дни уже сочтены. Кто-то заплатил мне 53 000 долларов только за то, чтобы вы... Вы встали, и я возьму, я сделаю работу хорошо", — говорит Фелпс в одном из видео.
Следователи также обнаружили фотографию, на которой Фелпс была на стрельбище. На снимке она запечатлена с мишенью с пулевыми отверстиями, при этом женщина держит пистолет и улыбается. Между тем среди посланий обнаружены оскорбительные записи, где медсестра упоминает о том, что пойдёт на стрельбище. В феврале Фелпс подала прошение о разрешении на ношение оружия.
Мать Нивиэн Фелпс утверждает, что её дочь больна, не осознаёт своих действий, и просит снять с неё все обвинения. В случае признания вины арестованной грозит пять лет тюремного заключения.
Напомним, Камала Харрис стала первой женщиной – вице-президентом. Она официально вступила в должность в феврале этого года. Ранее Лайф сообщал о её выступлении с критикой в адрес теперь уже экс-президента страны Дональда Трампа, обвинением его в злоупотреблении властью. Тем временем предшественник Камалы, Майк Пенс, совсем недавно перенёс операцию на сердце.
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