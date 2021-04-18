Лавина накрыла две машины с людьми на дороге в Якутии, один человек погиб

В Томпонском районе Якутии произошёл сход снежной лавины на автодорогу "Яна", один человек погиб. Под снежной массой оказались две машины с людьми, проинформировало ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

"Состояние шестерых человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Проводится эвакуация в село Тополиное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Маган в готовности находится оперативная группа спасателей Службы спасения Якутии. Также из Якутска решено направить на место происшествия Ми-8 МТВ "Полярные авиалинии" с пятью спасателями, необходимым оборудованием и двумя врачами.

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