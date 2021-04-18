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Лавина накрыла две машины с людьми на дороге в Якутии, один человек погиб

В оказавшихся в ледяном плену автомобилях находилось всего семь человек.

18 апреля 2021, 03:45
<p>Фото © <a href="https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4438261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Республике Саха (Якутия)</a></p>

Фото © МЧС по Республике Саха (Якутия)

В Томпонском районе Якутии произошёл сход снежной лавины на автодорогу "Яна", один человек погиб. Под снежной массой оказались две машины с людьми, проинформировало ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

"Состояние шестерых человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Проводится эвакуация в село Тополиное", — говорится в сообщении.

В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин

В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин

Отмечается, что в аэропорту Маган в готовности находится оперативная группа спасателей Службы спасения Якутии. Также из Якутска решено направить на место происшествия Ми-8 МТВ "Полярные авиалинии" с пятью спасателями, необходимым оборудованием и двумя врачами.

Ранее Лайф писал о том, что в национальном парке "Югыд ва" в Коми два туриста погибли под лавиной.

Авторы
Юлия Коновалова

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