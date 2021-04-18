Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Надо валить из страны": Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать

Автор статьи утверждает, что большинство молодых людей в случае конфликта выберут бегство.

18 апреля 2021, 05:44
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Львовский журналист Станислав Безушко с печалью размышляет о том, что население Украины не готово воевать. Он отмечает, что "хатаскрайничество" и готовность свалить за рубеж — основные характеристики современной украинской молодёжи.

"Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: "война — это политические игры", а кто-то всё-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше", пишет журналист в статье на страницах издания Zaxid.net.

Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе

Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе

Автор материала вспоминает о публикации переписки народного депутата от партии "Слуга народа" Анны Колесник. Во время заслушивания доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака девушка отправила в чат сообщение: "Валить надо из страны". По мнению Безушко, эта фраза характеризует не только её, но показывает уровень "готовности всего общества к войне".

"С  приходом Зеленского почти ничего не изменилось, мира не наступило, украинские воины и в дальнейшем гибнут от вражеских пуль, а угроза вторжения только нарастает. Соответственно, часть тех, что ранее видели большой заговор, начали воспринимать войну как внешнюю угрозу, а не политические игры отдельных руководителей", — пишет журналист.

Фразу "надо валить из этой страны" (не дословную, но равнозначную по смыслу) можно услышать не один раз и не два, в разных дискуссиях и обсуждениях, в том числе и от "патриотов". Автор статьи говорит о том, что чаще это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Безушко считает, что неспособность самих украинцев нести ответственность за страну приводит к поиску тех, кто спасёт, лишь бы самим не действовать. А тем временем надеяться на добровольцев из-за рубежа опрометчиво.

"Не надо спрашивать, помогут ли нам НАТО, США или даже Польша. У них всех свои интересы и потребности. Даже если и будет принято решение о поддержке, то это будет оружие, а не военные", — заключил корреспондент украинского издания.

Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе

Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе

Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться вступления Незалежной в НАТО, припомнив ему "историческую ответственность" перед украинским народом. По его словам, такой шаг Германии не будет являться "провокацией по отношению к России", а станет "холодным душем, который охладит горячие головы в Кремле".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине припомнили Германии преступления нацистов и потребовали помочь стране вступить в НАТО

сегодня в 04:05

Пашиняну запретили возложить цветы к могиле погибшего в Карабахе солдата — видео

вчера в 22:08

"Бульканье — и ни одного ответа": Лукашенко раскрыл детали разговора Путина с Байденом о перевороте в Белоруссии

сегодня в 04:29
adult

Пятеро подростков погибло в результате жуткой аварии в Ростовской области — видео

сегодня в 06:03

Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1