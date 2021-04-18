"Надо валить из страны": Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать

Львовский журналист Станислав Безушко с печалью размышляет о том, что население Украины не готово воевать. Он отмечает, что "хатаскрайничество" и готовность свалить за рубеж — основные характеристики современной украинской молодёжи.

"Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: "война — это политические игры", а кто-то всё-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше", — пишет журналист в статье на страницах издания Zaxid.net.

Автор материала вспоминает о публикации переписки народного депутата от партии "Слуга народа" Анны Колесник. Во время заслушивания доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака девушка отправила в чат сообщение: "Валить надо из страны". По мнению Безушко, эта фраза характеризует не только её, но показывает уровень "готовности всего общества к войне".

"С приходом Зеленского почти ничего не изменилось, мира не наступило, украинские воины и в дальнейшем гибнут от вражеских пуль, а угроза вторжения только нарастает. Соответственно, часть тех, что ранее видели большой заговор, начали воспринимать войну как внешнюю угрозу, а не политические игры отдельных руководителей", — пишет журналист.

Фразу "надо валить из этой страны" (не дословную, но равнозначную по смыслу) можно услышать не один раз и не два, в разных дискуссиях и обсуждениях, в том числе и от "патриотов". Автор статьи говорит о том, что чаще это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Безушко считает, что неспособность самих украинцев нести ответственность за страну приводит к поиску тех, кто спасёт, лишь бы самим не действовать. А тем временем надеяться на добровольцев из-за рубежа опрометчиво.

"Не надо спрашивать, помогут ли нам НАТО, США или даже Польша. У них всех — свои интересы и потребности. Даже если и будет принято решение о поддержке, то это будет оружие, а не военные", — заключил корреспондент украинского издания.

Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться вступления Незалежной в НАТО, припомнив ему "историческую ответственность" перед украинским народом. По его словам, такой шаг Германии не будет являться "провокацией по отношению к России", а станет "холодным душем, который охладит горячие головы в Кремле".

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