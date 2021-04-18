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Три человека погибли в результате пожара под Пензой

Причины и обстоятельства, которые привели к возникновению огня, выясняются.

18 апреля 2021, 05:09
<p>Фото © <a href="https://58.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4438260" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России по Пензенской области</a></p>

Фото © МЧС России по Пензенской области

В селе Серман Пензенской области найдены тела трёх человек после пожара в деревянном двухэтажном доме. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь, обрушение кровли дома, горение надворных построек. На месте пожара обнаружены тела трёх человек", — сказали в пресс-службе.

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По данным спасателей, общая площадь пожара составила 290 кв. м, из них 120 кв. м — жилой дом, остальное — надворные постройки. В данный момент огонь ликвидирован. К тушению привлекалось девять человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства, которые привели к возникновению огня, выясняются.

А в деревне Бызово Свердловской области ранее на месте пожара нашли тела четырёх детей.

Авторы
Юлия Коновалова

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