Три человека погибли в результате пожара под Пензой
Причины и обстоятельства, которые привели к возникновению огня, выясняются.
В селе Серман Пензенской области найдены тела трёх человек после пожара в деревянном двухэтажном доме. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь, обрушение кровли дома, горение надворных построек. На месте пожара обнаружены тела трёх человек", — сказали в пресс-службе.
По данным спасателей, общая площадь пожара составила 290 кв. м, из них 120 кв. м — жилой дом, остальное — надворные постройки. В данный момент огонь ликвидирован. К тушению привлекалось девять человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства, которые привели к возникновению огня, выясняются.
А в деревне Бызово Свердловской области ранее на месте пожара нашли тела четырёх детей.
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