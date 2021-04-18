Назван самый вредный способ приготовления яиц

Самым полезным и правильным способом приготовления яиц является их варка, а наиболее вредным — жарка. В последнем случае содержание жира в блюде увеличивается в два раза, пишет Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По мнению медиков, определённые правила необходимо соблюдать в любом случае. Так, к примеру, при варке куриного яйца необходимо воздержаться от добавления соли. А омлет лучше всего делать с нежирным молоком.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог признала шашлык средством от стресса. Оказалось, что в таком блюде из любого вида мяса содержатся важные для организма человека элементы.

Авторы