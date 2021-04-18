Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Назван самый вредный способ приготовления яиц

Содержание жира в блюде при такой готовке удваивается.

18 апреля 2021, 04:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самым полезным и правильным способом приготовления яиц является их варка, а наиболее вредным — жарка. В последнем случае содержание жира в блюде увеличивается в два раза, пишет Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По мнению медиков, определённые правила необходимо соблюдать в любом случае. Так, к примеру, при варке куриного яйца необходимо воздержаться от добавления соли. А омлет лучше всего делать с нежирным молоком.

Диетолог рассказала, когда чувство голода говорит о проблемах со здоровьем

Диетолог рассказала, когда чувство голода говорит о проблемах со здоровьем

Ранее Лайф писал о том, что диетолог признала шашлык средством от стресса. Оказалось, что в таком блюде из любого вида мяса содержатся важные для организма человека элементы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Диетолог рассказала, когда чувство голода говорит о проблемах со здоровьем

14 апреля, 14:11

"Кошмар вообще": В мэра подмосковного города кинули яйцо на встрече с жителями

10 апреля, 19:44

Биохимик предупредила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках

сегодня в 02:02

"Бульканье — и ни одного ответа": Лукашенко раскрыл детали разговора Путина с Байденом о перевороте в Белоруссии

сегодня в 04:29

"Они непобедимы": Японцев привёл в восторг триумф российских фигуристов на ЧМ

сегодня в 04:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1