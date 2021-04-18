"Они непобедимы": Японцев привёл в восторг триумф российских фигуристов на ЧМ

Японская газета Mainichi Shimbun посвятила статью триумфу российской сборной, которая разгромила США и Японию и впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Осаке с 15 по 17 апреля.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Японская публика пришла в восторг от техники и мастерства российской команды.

"Всё-таки российские фигуристки — это круто!" — написал пользователь iam.

"У русских фигуристок потрясающая техника и прекрасная психологическая подготовка! Как так получается в российском фигурном катании? Наверное, это происходит потому, что со спортсменами начинают работать с детства. Это свидетельство очень сильной русской школы!" — отметил tak.

"Конечно, я поддерживал японскую команду. Но россиянки меня глубоко тронули своим мастерством и чувственностью", — заметил faj.

Японские читатели также отметили прекрасную пластику и совершенное владение телом российских фигуристов, сравнив выступление спортсменов с балетом. Некоторые отметили, что "россияне непобедимы", и призвали японских фигуристов поучиться у российских.

"Зря говорят, что российские фигуристки сильны только своими прыжками. Неправда! У них прекрасная пластика и владение телом. Вообще, их выступления похожи на балет", — добавил pal.

Ранее Лайф писал о том, что россияне выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ОКР.

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