"Они непобедимы": Японцев привёл в восторг триумф российских фигуристов на ЧМ
Многие сравнили выступление россиян с балетом, другие отметили их потрясающую технику и прекрасную психологическую подготовку.
Японская газета Mainichi Shimbun посвятила статью триумфу российской сборной, которая разгромила США и Японию и впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Осаке с 15 по 17 апреля.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Японская публика пришла в восторг от техники и мастерства российской команды.
"Всё-таки российские фигуристки — это круто!" — написал пользователь iam.
"У русских фигуристок потрясающая техника и прекрасная психологическая подготовка! Как так получается в российском фигурном катании? Наверное, это происходит потому, что со спортсменами начинают работать с детства. Это свидетельство очень сильной русской школы!" — отметил tak.
"Конечно, я поддерживал японскую команду. Но россиянки меня глубоко тронули своим мастерством и чувственностью", — заметил faj.
Японские читатели также отметили прекрасную пластику и совершенное владение телом российских фигуристов, сравнив выступление спортсменов с балетом. Некоторые отметили, что "россияне непобедимы", и призвали японских фигуристов поучиться у российских.
"Зря говорят, что российские фигуристки сильны только своими прыжками. Неправда! У них прекрасная пластика и владение телом. Вообще, их выступления похожи на балет", — добавил pal.
Ранее Лайф писал о том, что россияне выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ОКР.
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