Трихолог назвал самую опасную для здоровья волос причёску
Специалист посоветовал тщательнее подходить к выбору резинок и заколок, а также правильно выбирать шампунь.
Фото © Pixabay
Здоровье волос зависит не только от общего состояния организма человека, но и от различных внешних факторов. О том, как не испортить волосы, рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.
"Самое вредное то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы, так называемый начёс, когда волосы против роста расчёсывали, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую", — рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.
Чтобы не повредить волосы, Абрамов посоветовал носить заколки и резинки с гладкой поверхностью, а также отказаться от начёсов. По его словам, другие факторы, такие как длина или сама причёска, на состояние волос не влияют. Трихолог также рассказал, что необходимо следить за частотой мытья головы и не налегать на обезжиривающие кожу шампуни, так как это может усугубить ситуацию с жирными волосами.
"Люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать ещё больше сального секрета", — объяснил Абрамов.
Ранее Лайф рассказывал, как стресс влияет на здоровье волос и почему важно вовремя заметить проблему и взять ситуацию под свой контроль.
Выбор редакции
Девушка из Барнаула не стриглась 9 лет, и теперь её лучший наряд — роскошные волосы: 10 горячих фото
Роналдо извинился перед матерями поклонников за свою причёску на ЧМ-2002
Назван самый вредный способ приготовления яиц
Пятеро подростков погибло в результате жуткой аварии в Ростовской области — видео
Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами
Комментариев: 0