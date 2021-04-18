Трихолог назвал самую опасную для здоровья волос причёску

Здоровье волос зависит не только от общего состояния организма человека, но и от различных внешних факторов. О том, как не испортить волосы, рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

"Самое вредное то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы, так называемый начёс, когда волосы против роста расчёсывали, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую", — рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

Чтобы не повредить волосы, Абрамов посоветовал носить заколки и резинки с гладкой поверхностью, а также отказаться от начёсов. По его словам, другие факторы, такие как длина или сама причёска, на состояние волос не влияют. Трихолог также рассказал, что необходимо следить за частотой мытья головы и не налегать на обезжиривающие кожу шампуни, так как это может усугубить ситуацию с жирными волосами.

"Люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать ещё больше сального секрета", — объяснил Абрамов.

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