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Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно

По словам специалиста, они могут вызывать в организме определённые реакции, в результате чего дальнейшее лечение будет весьма затруднено.

18 апреля 2021, 06:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самолечение — распространённая практика в современном мире. Однако самостоятельное использование лекарств без консультации врача далеко не всегда приносит пользу и чаще может нанести вред организму, рассказал врач общей практики Мохамед Али Вуада.

"Кому-то это действительно удаётся, но крайне редко, чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесёт организму вред", — объяснил специалист в интервью агентству "Прайм".

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Врач рекомендовал не следовать советам из Интернета и при болезни не принимать самостоятельно антибактериальные препараты, поскольку организм может быть не готов к ним. Кроме того, бесконтрольное применение антибиотиков может выработать у микробов в организме определённую устойчивость, что сильно усложнит дальнейшее лечение пациента.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что дешёвые аналоги дорогих лекарств проходят похожие клинические испытания, что и популярные оригиналы, поэтому и негативных эффектов от их применения опасаться не стоит.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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