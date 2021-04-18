Пятеро подростков погибло в результате жуткой аварии в Ростовской области — видео

Как сообщил Лайфу источник, авария произошла около 4:30 утра в Новочеркасске. За рулём автомобиля находился 14-летний подросток, который не справился с управлением. Помимо него в машине были ещё пятеро молодых людей. В результате удара трое парней и две девушки погибли на месте, в том числе и водитель. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.