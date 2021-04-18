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Пятеро подростков погибло в результате жуткой аварии в Ростовской области — видео

Водителю, который не справился с управлением, было всего 14 лет.

18 апреля 2021, 06:03

Фото © LIFE

Пятеро подростков погибло в результате жуткой аварии в Ростовской области. Видео © LIFE

Серьёзное ДТП с участием подростков произошло сегодня утром в Ростовской области. В результате столкновения иномарки Hyundai Solaris с деревом погибло пятеро несовершеннолетних.

Как сообщил Лайфу источник, авария произошла около 4:30 утра в Новочеркасске. За рулём автомобиля находился 14-летний подросток, который не справился с управлением. Помимо него в машине были ещё пятеро молодых людей. В результате удара трое парней и две девушки погибли на месте, в том числе и водитель. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

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Ранее в Адлере в результате жёсткого ДТП один человек погиб и ещё трое пострадали. Удар был такой силы, что одну из машин буквально сплющило. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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