"Роскосмос" выбрал место для посадки космонавтов при возвращении с Луны

Госкорпорация "Роскосмос" определилась с местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орёл" после полётов к Луне. В радиусе восьми километров от этой точки населённых пунктов нет, а ближайшими являются сёла Старицкое, Цветочное и Крючковка Оренбургской области.

"Для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определён район номер восемь "Оренбург", расположенный в 64,5 километра к юго-востоку от города Оренбурга, с координатами 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы и радиусом восемь километров", — говорится в документации госкорпорации, опубликованной на сайте госзакупок.

Планируется, что в этом месте "Роскосмос" построит посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Орёл". Полёт к Луне запланирован на 2028–2030 годы. На околоземную орбиту корабль без экипажа отправится в 2023 году, а с экипажем — в 2025 году.

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