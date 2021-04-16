Чужая Луна: НЛО, криокамеры и развалины городов

"Ванденберг" вместо "Аполлона", мумии инопланетян и лунные города — как российские уфологи доказали подлинность 20-минутного фильма о другой стороне спутника Земли.

О том, что спутник Луны уже кем-то занят, астрономы поговаривают давно. Некоторые из них уверены — американская программа "Аполлон", официально прекращённая в 1972 году, на самом деле не завершилась. Было как минимум ещё три полёта на спутник Земли. Именно во время последних путешествий американцы и открыли для себя Луну в новом свете: они нашли останки древних сооружений и корабль пришельцев.

Астронавт со странным псевдонимом и Мона Лиза

Фото © Project Apollo Archive

Как уверяют конспирологи, именно последняя экспедиция на Луну "Аполлон-20" принесла сенсацию, ведь именно её участникам было поручено исследовать найденный на поверхности спутника сигарообразное НЛО. Об открытии не так давно поведал общественности житель Родезии, который называл себя Уильямом Рутледжем — астронавтом "Аполлона-20". Он же и рассказал журналистам, что раскрыл свою личность и стал в открытую говорить о прошлом только потому, что уже стар — ему восемьдесят, он устал бояться. Оказывается, уже много лет он под странным псевдонимом Глубокая Глотка распространял по всему миру фото- и видеоматериалы о полёте "Аполлона-20" на Луну. И теперь назвал своё настоящее имя, чтобы ему, наконец, поверили.

Рутледж утверждал, что две предпоследние миссии нашли на обратной стороне Луны развалины каких-то строений, а также огромный сигарообразный корабль инопланетян, полузасыпанный лунной пылью. Корабль лежал неподалёку от кратера Дельпорт в южном полушарии спутника. Учёные NASA предполагали, что и корабль, и развалины имеют возраст не менее полутора миллионов лет. Астронавты "Аполлона-20" приземлились рядом с огромной "сигарой", длина которой оказалась больше трёх километров, и сумели её обследовать.

Рутледж рассказал, что внутри корабля они обнаружили отсек, где располагался двигатель, оранжерею, растения в которой были мертвы и "сочились желтоватой жидкостью". Кроме того, участники экспедиции нашли четыре мумифицированных тела инопланетян, которые обитали внутри корабля в особой системе, очевидно, устроенной, чтобы сохранять особую газовую среду. Кроме них на борту было и два гуманоидных тела. От мужчины осталась лишь мумия, а вот тело женщины прекрасно сохранилось — оно было подсоединено к системам корабля и покрыто веществом, похожим на парафин. Кем была эта особа, астронавтам выяснить не удалось, но ответов напрашивается только два — либо она была инопланетянкой, либо древней обитательницей планеты Земля. Исследователей смутило лишь шесть пальцев на руках женщины (в общем-то, у современных людей это редкая, но заурядная мутация), в остальном она была похожа на землянку.

Астронавты доставили на землю тело неизвестной — между собой они называли инопланетянку Моной Лизой, и голову мужчины. Останки забрали специалисты NASA, и с тех пор о них ни слуху ни духу.

"Аполлон" на самом деле "Ванденберг"

В качестве доказательства Рутледж рассылал видео, которое якобы изначально было отснято на 16-миллиметровую плёнку. Однако съёмки у многих вызывали сомнения: развалины города были ненатуральными, короткий фильм представлял из себя нарезку из разных съёмок — то чёрно-белых, то цветных. И всё бы ничего, но ещё в 1990-х годах, когда фильм стал впервые распространяться в США, появилась целая группа людей, которые очень целенаправленно топили Рутледжа и яро доказывали, что никакого объекта на обратной стороне Луны нет, предоставляя в качестве доказательств снимки, которые некоторым экспертам показались тоже обработанными.

Фото © Flickr / DragonRal

В конце концов российские эксперты-уфологи решили исследовать все отрывки фильма, чтобы доказать его фейковость, и... доказали его подлинность! Среди смонтированных отрезков 20-минутного фильма они нашли несколько кадров, которые оказались реальными, — это съёмки в лунном модуле, который летит по орбите вокруг Луны, и съёмки поверхности Луны, на которых действительно виден сигарообразный объект! Кроме того, в разговорах астронавтов с Землёй проскальзывает ещё одна деталь: экспедиция называлась не "Аполлон"! Астронавты несколько раз называют экспедицию "Ванденберг-20". Возможно, американцы сохранили порядковые номера лунных миссий, но изменили название кораблей, потому что последние экспедиции на Луну проходили под эгидой Министерства обороны США, а NASA было только на подхвате. А это означает, что мы действительно никогда больше не увидим инопланетянку Мону Лизу. Что же касается лунных городов, то фейк о небоскрёбах и шпилях, возможно, должен был скрыть тот факт, что на Луне действительно есть развалины, но обследовали ли их американцы, до сих пор не ясно.

Фото © Flickr / DragonRal

Лунные города

Радиоастроном из Харькова Алексей Архипов в своей книге "Неразгаданные тайны Вселенной" утверждает, что Луна действительно обитаема. Он пишет, что от американской национальной Ливерморской обсерватории ему удалось получить съёмки поверхности Луны с военного зонда "Клементина" от 8 марта 1994 года. На них у вала кратера Лавлейс камерой высокого разрешения сняты развалины древнего города — прямоугольные впадины. Длина объекта составляет 3,6 км, а номер снимка — LHD5628R.080. Эти структуры один в один похожи на развалины любых достаточно древних земных городов. Ещё одна деталь: кратер Лавлейс тоже находится на обратной стороне Луны, но... в Северном полушарии! Как бы то ни было, развалинами уже заинтересовались археологи. На "Астронет" Архипов опубликовал целый каталог подобных находок. И они, надо признаться, удивляют.

Американский астроном Франклин Роуч признавал, что астронавты действительно видели неопознанные объекты. Астронавт Макдивитт, участвовавший в миссии "Джемини-4", видел цилиндрический объект с выступом; астронавт Борман на "Джемини-7" тоже видел НЛО. Съёмки с "Челленджера" в 1983 году показали, что индийский спутник "Инсат-IB" столкнулся с НЛО, после чего у него возникли неполадки. А в 1990 году при запуске шаттла "Дискавери" астронавт Ричардс видел летящее рядом с шаттлом НЛО. Похожий объект был заснят и во время полёта корабля "Атлантис" в 1991 году.

Ну и, разумеется, многие помнят слова "второго человека на Луне" Эдвина Олдрина, участника миссии "Аполлон-11" — "Это не наш корабль!", которые он произнёс во время прямой трансляции высадки на Луну. Было это в 1969 году. С Земли астронавтов спросили, где находится разгонная ступень посадочного модуля, которая должна была упасть на поверхность Луны. Олдрин посмотрел в иллюминатор и обомлел. Позже он рассказывал, что астронавты увидели большой объект, летящий в отдалении от модуля. Он был в форме кольца и летел по эллипсоидной траектории. Второй астронавт Коллинз решил рассмотреть его в небольшую подзорную трубу. "И совершенно точно — это был не наш корабль!" Не было это разгонной ступенью.

Главный руководитель миссии Дэвид Беккер позже признавался, что о "чужом" корабле астронавты доложили президенту США Ричарду Никсону, который сразу после приземления астронавтов находился на борту авианосца "Хорнет". Возможно, именно после этого американцы решили во что бы то ни стало продолжить полёты на спутник Земли и узнать правду.

Авторы