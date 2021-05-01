Оглавление Пилоты знают всё "Люди в чёрном" следят за писателями Галактическое послание от КГБ

Несмотря на то что КГБ СССР, как ранее и НКВД, официально всегда отрицал наличие в этих ведомствах спецподразделений, занимавшихся изучением НЛО или других непонятных для человечества явлений, то и дело находятся свидетели, утверждающие, что они лично видели "людей в чёрном" и даже беседовали с ними.

Пилоты знают всё

Фото © ТАСС / Владимир Яцин

Военные пилоты рассказывают, как после их встреч с НЛО в воздухе на военных аэродромах часто очень оперативно появлялись неизвестные люди в штатском, которые беспрепятственно проходили на охраняемые объекты, а значит, были наделены полномочиями самого высокого уровня. Так повелось с 1948 года, когда неопознанный летающий объект впервые был атакован советским лётчиком над полигоном Баскунчак.

О людях в штатском из Комитета государственной безопасности рассказывали лётчики-испытатели, повстречавшиеся с тарелочками в 1990 году под Липецком.

Лётчик Чагин, встретившийся во время тренировочного полёта с НЛО в небе между Липецком и населённым пунктом Доброе, рассказывал о странных людях, которые буквально встретили его на аэродроме. Они появились спустя полчаса после того, как шасси МиГа Чагина коснулось бетона взлётно-посадочной полосы. Двое в чёрных коротких плащах и шляпах-федорах буквально перехватили военного лётчика перед докладом, завели в кабинет и заставили не только рассказать всё под запись, но и заверить показания личной подписью. Что любопытно, никаких подписок о неразглашении они не брали — это позже сделало командование воинской части. Сроки неразглашения были стандартными — 25 лет.

Коллега Чагина лётчик Литвинов, совершенно случайно сбивший ракетой "воздух – воздух" неопознанный объект над Липецком, тоже рассказывал журналистам, что на аэродроме встречал двух людей в штатском. Они успокоили его, сказав, что сами займутся поисками сбитого НЛО. Затем Литвинов стал свидетелем того, что офицеры из охраны аэродрома беспрекословно подчинялись этим странным людям и действительно отправили на поиски упавшего объекта грузовик с солдатами. Рассказ лётчика советские "люди в чёрном" зафиксировали позже, специально ещё раз приехав на аэродром.

Любопытная деталь: Литвинов вспоминал, что НЛО ещё несколько раз показывалось над аэродромом и военным городком. "Люди в чёрном" исчезли именно тогда, когда тарелка перестала появляться. Как были связаны эти два события, лётчик объяснить не смог.

"Люди в чёрном" следят за писателями

Рисунки Григория Букина, утверждающего, что он контактирует с внеземными цивилизациями. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Самая известная история появления "людей в чёрном" случилась в посёлке Переделкино в 1981 году. Событию этому предшествовало похищение лесотехника на острове Кунашир в 1975 году. Лесотехника из приморского города Партизанска звали Евгений Лебков. На Кунашир он приехал после бурного развода с женой.

4 августа 1975 года Лебков ушёл на рыбалку на склон вулкана Тятя, извержение которого, по предсказаниям вулканологов, ожидалось через несколько недель. Последнее, что запомнил лесотехник, — это как он, закинув удочки, с удобством расположился на берегу речки. Дальше провал, темнота.

Пришёл Лебков в себя в охотничьей избушке, которая стояла на другом берегу реки. Одежда на нём была изорвана. Издалека доносился гул — это проснулся дремавший вулкан. В избушке за столом сидели трое охотников. Они рассказали мучившемуся от головной боли Лебкову, что два часа назад он сам, на своих ногах, зашёл в избушку и рухнул на пол. Они лишь подняли его с пола и положили на нары. Охотники рассказали Лебкову, когда он удивился начавшемуся извержению вулкана, что на дворе стоит вечер 29 августа. Где лесотехник пробыл две недели, выяснить ему так и не удалось. Можно было бы предположить, что его кто-то ударил по голове и он пролежал без сознания две недели, однако за это время он не потерял ни килограмма, а щетина на щеках не отросла. Никаких последствий для здоровья от провала во времени он у себя не нашёл. Единственное — по ночам мужчину стали тревожить кошмары, в которых он словно бы угадывал слова неизвестного ему языка.

О том, что с ним случилось, Лебков решил рассказать в 1981 году приятелям в доме отдыха в знаменитом писательском рае — посёлке Переделкино. Дело в том, что Лебков в свободное от работы время писал стихи, делал переводы. Он был членом Союза писателей СССР и иногда получал путёвки.

Эскиз и картина художника Игоря Анисифорова на выставке в Доме космонавтов. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

И вот одним прекрасным вечером под горячительные напитки, когда писатели и поэты травили друг другу байки, он решил поведать историю о собственном исчезновении. Утром в дверь номера Лебкова без стука вошли два человека в штатском. Они бесцеремонно подняли похмельного лесотехника-писателя с постели, предъявили корочки КГБ СССР и проверили у него документы. Затем стали расспрашивать про исчезновение и тут же предложили проехать "с ними", чтобы в исследовательском институте под гипнозом узнать всю правду. Причём один из "людей в чёрном" проговорился, что подозревает, будто Лебкова похищали инопланетяне, у которых на Кунашире есть своя база.

Писатель принял всё это за розыгрыш от московских коллег, разозлился и послал посетителей куда подальше. Но тут разговор перестал быть томным: один из визитёров достал пистолет и посоветовал больше не рассказывать за столом "странных историй о похищении", иначе лесотехник может никогда больше не увидеть родного Приморья. Убедившись, что Лебков всё понял, гости ушли.

Странных визитёров Лебкова заметила горничная санатория — она видела, как двое в чёрных плащах и шляпах вышли из корпуса, сели в поджидающую их чёрную иностранную машину и уехали. Горничная описала их как смуглых молодых людей азиатской наружности. Удивительно, но сам Лебков вспомнить внешность визитёров так и не смог.

Галактическое послание от КГБ

Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

О том, что в КГБ действительно были отделы, занимающиеся различной тематикой, далёкой от обычных методов разведки, говорит тот факт, что жители Западной Европы то и дело становились, как они считали, жертвами секретных экспериментов агентов КГБ. Самыми известными "экспериментами КГБ" стали "письма уммитов" и срыв телевещания на юге Британии. "Письма уммитов", которые представлялись развитыми инопланетянами с планеты Уммо, в 1960-х годах стали приходить в различные газеты, журналы и на телестудии Испании, Португалии и Франции.

Неизвестные опускали эти письма в почтовые ящики по всему миру — от Скандинавии до Африки и Австралии. В письмах уммиты описывали свой строй, весьма похожий на СССР, и восхваляли свою планету, которая в развитии ушла дальше Земли. Версия о том, что письма могут быть специальными разработками КГБ СССР, распространяющего таким образом советскую коллективистскую идеологию, появилась после того, как письма стали приходить из городов Советского Союза.

Ещё одним "экспериментом КГБ" в области управления массами британцы посчитали срыв телевещания, который произошёл в ноябре 1977 года. Во время новостной передачи в прайм-тайм, когда телевизор смотрело большое количество британцев, трансляция прервалась, и в течение шести минут жители южных графств слушали сообщение от некоего "офицера Вриллона", передававшего землянам послание от "галактического командования Аштара". Британцам предлагалось во имя сохранения планеты отказаться от ядерного оружия. Тогда у людей якобы останется возможность "эволюционировать" и развиться в высшую расу.

Специалисты телекомпании Southern Television broadcast не смогли объяснить, как сигнал "инопланетян" мог пробиться сквозь их трансляцию. К расследованию инцидента подключилась даже разведка, но это ничего не дало. Поэтому самым "разумным" объяснением стало вмешательство иностранных разведок, а именно спецотделов КГБ.

Разумеется, эти случаи не подтверждают наблюдения сотрудников КГБ за контактёрами, однако могут говорить о том, что советская разведка экспериментировала с новыми средствами пропаганды, а значит, и занималась новыми исследованиями в области психологии и управления массами, что сейчас многие отрицают.