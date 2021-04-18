Секретный противник: как в СССР вели войну с НЛО и почему она однажды закончилась

Оглавление Первые встречи Нам помогли инопланетяне? Трагедия над Средней Азией Переломный момент

Во времена холодной войны воздушные границы СССР охраняли как зеницу ока. Каждый объект, идентифицировать который советские специалисты ПВО не могли или затруднялись, считался вражеским летательным аппаратом. ЦРУ в те годы немало поспособствовало тому, чтобы распространить слухи об инопланетянах: американцы надеялись, что под этим соусом можно будет запускать над территорией Страны Советов зонды и другие летательные аппараты. Но просчитались. Советские ПВО сбивали всё, что обнаруживали. И всё же в СССР случился целый ряд локальных конфликтов, которые и сейчас специалисты идентифицируют как столкновения с инопланетными кораблями.

Первые встречи

Фото © VK / UFO-tech

Впервые госбезопасность СССР зарегистрировала встречу с неопознанным летающим объектом 16 июня 1948 года в ходе испытательных полётов новых советских истребителей над озером Баскунчак под Астраханью. На высоте десяти тысяч метров лётчик-испытатель Апраксин увидел рядом с самолётом огромный сигарообразный объект.

Доложив на землю о неожиданном "спутнике", пилот получил приказ перехватить летательный аппарат, а если это не удастся, уничтожить его. Но выполнить задачу Апраксину не удалось. Едва его МиГ приблизился к "сигаре", как она выпустила в сторону самолёта тонкий луч света, ослепив лётчика и выведя из строя бортовые приборы. Апраксину пришлось забыть об атаке и спасать себя и самолёт. Благодаря опыту пилот сумел дотянуть до аэродрома и благополучно сесть. Но так везло не всегда.

Вторая встреча с НЛО у Апраксина произошла через год в 400 километрах от Баскунчака, у Вольска — районного центра. Пилот снова попытался приблизиться к светящемуся объекту — и снова потерпел неудачу. На этот раз объект не только вывел из строя приборы МиГа — от неизвестного воздействия на реактивный самолёт помутнело стекло в кабине пилота, а сама кабина разгерметизировалась. Лётчик был вынужден прекратить преследование и совершить аварийную посадку в дельте Волги. Возможно, из-за травмы, полученной при посадке, или из-за воздействия НЛО после этого случая лётчику пришлось провести в больнице больше месяца.

Известно, что для расследования обоих случаев создавались государственные комиссии, но они не смогли прийти к однозначным выводам. Очевидно, что после расследований высшие чины ВВС СССР приняли решение сбивать всё, что невозможно опознать.

В следующее десятилетие при попытке перехватить или сбить неопознанные объекты пострадало несколько самолётов — повреждённые машины лётчики были вынуждены сажать где придётся. Несколько истребителей разбились, а пилоты успели катапультироваться. Поговаривали, что некоторые советские лётчики даже перестали докладывать на землю о "тарелочках". Они атаковали НЛО только в том случае, если объекты видели наземные РЛС и с земли поступал приказ уничтожить НЛО.

Ещё одна попытка сбить неопознанный корабль была предпринята 24 июля 1957 года на Курильских островах. На этот раз НЛО зависло прямо над позициями советской батареи ПВО. Командование батареи отдало приказ уничтожить объект, принимая его за американский или японский летательный аппарат. Однако огонь результатов не принёс. "Тарелочка" совершенно спокойно ушла в сторону океана.

Нам помогли инопланетяне?

Фото © U.S. Army / Getty Images

В 1965 году НЛО впервые ответило на атаку с земли. Случилось это во время войны во Вьетнаме, где советские военные специалисты обучали армию Северного Вьетнама стрельбе из ракетно-зенитных комплексов С-75. Батареи С-75 защищали небо над столицей Вьетнама Ханоем и располагались в большинстве своём в 35–40 километрах от города. Зенитчикам приходилось часто менять расположение, поскольку американские лётчики их быстро засекали, тут же отправляли данные на землю — и следом за разведчиками с американских аэродромов вылетали бомбардировщики, которые устраивали тотальную бомбёжку вьетнамских позиций.

Один из советских военных специалистов рассказывал, что однажды над только что передислоцировавшейся батареей вьетнамских ПВО появился огромный тёмный диск диаметром около 300 метров. Он висел на высоте всего в полтора километра, и, разумеется, командир батареи приказал открыть по нему огонь. По НЛО было выпущено не менее десяти ракет "земля – воздух", однако никакого вреда объекту они не принесли и взрывались на подлёте к нему. В ответ на агрессию НЛО испустило тонкий луч света, который попал точнёхонько в батарею и вывел из строя все С-75.

К слову сказать, не только северовьетнамские позиции были интересны летающим объектам. В июне 1966 года НЛО заметили над военной базой американцев в Нячанге. Объект завис над базой на высоте 150 метров. На земле в это время выключился свет, отказали генераторы и отключились все средства связи. Солдаты были в панике, офицеры ожидали уничтожения объекта, но через несколько минут "тарелка" стремительно поднялась ввысь и исчезла.

Ещё один инцидент произошёл в море в 1968 году — два американских патрульных катера обнаружили возле себя два светящихся НЛО. Они попытались уничтожить объекты, но лишь повредили "дружественным огнём" один из катеров.

В 1980 году несколько американских солдат признались, что однажды ночью во вьетнамских джунглях они даже вступили в бой с серыми человечками. Впрочем, не стоит забывать, что США в той войне много экспериментировали с наркотическими препаратами — хотели создать суперсолдата, так что принимать всё на веру не следует. Но факт остаётся фактом. Любопытно, что одна из конспирологических американских версий гласит: победа осталась за вьетнамцами и СССР потому, что им... помогали инопланетяне!

Трагедия над Средней Азией

Фото © Getty Images

Ситуация, подобная произошедшему над Ханоем, случилась в 1976 году на одном из испытательных полигонов Урала — там во время испытаний новейших ракет класса "земля – воздух" над полигоном завис огромный шар радиусом в полкилометра. Командование решило сбить его ракетами, но это не удалось — они так же, как и во Вьетнаме, взрывались, не долетая до объекта. А НЛО через несколько минут свечкой ушло вверх и исчезло с экранов радаров.

Но настоящая трагедия случилась летом 1979 года в Средней Азии над воздушным пространством Туркестанского военного округа. Там с аэродрома одного из истребительных полков была замечена летящая над землёй "сигара" длиной около 200 метров. На её перехват тотчас же с земли взлетело два истребителя. Поскольку "сигара" уходила в сторону границы с Афганистаном, был отдан приказ на уничтожение. Ведущий пилот успел выпустить по цели две ракеты и... растворился в воздухе. Точно так же, не долетев до объекта, исчезли и выпущенные им ракеты. После того как объект резко набрал высоту, ведомый пилот вернулся на аэродром. Поиски в горной местности, которые были организованы силами местной воинской части, ничего не дали — ни обломков самолёта, ни тела пилота найдено не было.

Переломный момент

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Переломным моментом в этой "звёздной войне" стал 1980 год. 15 апреля в 00:15 по местному времени РЛС 4-й отдельной армии ПВО в ста километрах к северу от Свердловска (ныне Екатеринбург) были обнаружены четыре цели. Они то и дело меняли высоту и направление полёта. Командование решило, что это могут быть американские автоматические дрейфующие аэростаты с аппаратурой для создания помех. В 1:30 с пермского аэродрома Большое Савино и с аэродрома у Нижнего Тагила для перехвата были подняты два истребителя МиГ-25 и пара МиГ-23. Лётчики в погоне за объектами истратили почти весь запас топлива, однако цели перехватить так и не удалось. Специалисты ПВО позже уверяли: на радаре отчётливо было видно, что один из объектов как будто неисправен — он то пропадал, то снова появлялся на экранах.

Так как перехват не удался, был отдан приказ уничтожить нарушителей государственной границы. Пилот одного из МиГ-25 выпустил по ближайшей цели две ракеты и сбил её. Сразу после этого оставшиеся НЛО ушли вверх и исчезли с радаров. Однако сам пилот позже докладывал, что к поражению цели не имел никакого отношения, якобы за мгновение до пуска ракет дискообразный объект был поражён другим летательным аппаратом сигарообразной формы.

Упавший диск был обнаружен с воздуха в 5:05 — он упал в тайгу в 20 километрах к югу от Верхотурья. О случившемся было доложено в Москву в центральный командный пункт ПВО СССР и председателю КГБ СССР Юрию Андропову, и уже к утру на Урал вылетел самолёт со специалистами. К месту падения НЛО москвичей в сопровождении военных доставили на вертолёте. С воздуха было понятно, что в тайге упал не аэростат — на склоне сопки виднелся большой дискообразный объект.

Так как до ближайшей дороги от места падения было всего несколько километров, прибывшие на машинах военные сразу же выставили оцепление. По воспоминаниям полковника Владимира Виткова, все бойцы были одеты в костюмы химзащиты, у каждого взвода был дозиметр. При приближении к диску солдаты чувствовали себя плохо, кого-то вырвало прямо в противогаз. Тем не менее бойцы сумели найти люк на нижней части диска, но далеко внутрь пройти не смогли — им становилось плохо. Чтобы эвакуировать объект, военные подкопали диск так, чтобы под него можно было завести тросы.