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Категорий: 18

Мы умели делать всё: какие технологии Запад копировал у Советского Союза

23 апреля 2021, 21:40

В 1990-х годах технологии СССР вдруг стали притчей во языцех. Все кому не лень доказывали, что-де страна наша отстала от мира во всех смыслах, а неповоротливая бюрократия не позволяет внедрять передовые разработки и производить конкурентоспособные, а главное, современные вещи. Но на самом деле "полёт" корабля по имени СССР к коммунизму был прерван на удивительных страницах инженерной мысли.

"Тесла" для колхозников

Фото © masterok.livejournal.com

Фото © masterok.livejournal.com

Сейчас все хвалятся электромобилями, но сразу после Великой Отечественной войны в СССР был разработан электротрактор. Автором проекта стали инженеры П. Листов и В. Стеценко из Всесоюзного института электрификации сельского хозяйства. Трактор был создан на базе советского гусеничного трактора СХТЗ-НАТИ, имел силовую установку в 38 кВт и питался трёхфазным током прямо от линий ЛЭП, к которым подсоединялся с помощью токосъёмной мачты. На одном месте трактор мог обработать до 60 гектаров земли, а с дополнительным оборудованием — до 200 гектаров.

Выпуск трактора был вынужденным — после войны нефти было мало. Под проект под Рязанью были построены Кузьминская, Рассыпухинская, Данковская и Ново-Никольская ГЭС. Испытания свернули после того, как на территории Казахской ССР нашли крупные залежи нефти.

Советские "мобильники"

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Начиная с 1947 года в сельской местности машинно-тракторные станции стали укомплектовывать мощными радиостанциями Омского приборостроительного завода "Урожай-1" и "Урожай-2", которые держали связь между собой с помощью станций-ретрансляторов. Радиостанции выпускались 20 лет почти без изменений и действительно играли роль "мобильных телефонов", позволяя колхозам экономить и подвозить на поля нужные детали для техники.

С 1960 года в гражданский оборот были пущены портативные радиостанции "Недра-1", "Недра-П" и "Недра-2". Внешне они напоминали спутниковые телефоны, но внутри была аналоговая начинка с 15 (!) радиолампами и гетеродином. Радиостанции работали до 50 часов на батареях "Сатурн", а радиус действия при использовании с усилительными антеннами достигал 50 км.

В 1957 году советский инженер Куприянович разработал прототип мобильного телефона ЛК-1 и базовую станцию. А в 1958 году в НИИ связи была создана первая система автоматической мобильной связи "Алтай". Она включала в себя базовые станции и абонентов — то есть телефоны, которые устанавливались в машинах. Связь осуществлялась через антенну, однако шла в режиме дуплекс, то есть абонент мог одновременно говорить и слушать.

В 1963 году система была внедрена в Москве в правительственных автомобилях. Подобная система в США появилась лишь спустя год. К 1970 году система "Алтай" работала уже в 30 городах. СССР был впереди и в области спутниковой связи. В 1965 году был запущен первый спутник связи "Молния-1", который обеспечивал связь Москвы с Дальним Востоком. С 1967 года спутники и 20 наземных станций покрыли ретрансляцией ТВ-сигнала всю территорию СССР.

Суперкомпьютеры и аналоговые компьютеры

Фото © Военное обозрение

Фото © Военное обозрение

В СССР было десять производителей компьютеров. Тогда они назывались ЭВМ — электронные вычислительные машины. Советский компьютер суперскаляр "Эльбурс-1" появился в СССР в 1978 году, за 14 лет до того, как такой компьютер смогли создать американцы. Более того, скалярная архитектура вычислительных машин была изобретена именно в СССР. Наш суперскаляр 1978 года странным образом оказался почти идентичен одному очень популярному американскому компьютеру, который стали производить только в 1995 году. Связывают это, разумеется, с падением страны и с тем, что в 1991 году Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева, где разрабатывался "Эльбрус-1", посетил некий американец Розенбладт, который увёз в США всю документацию.

"Эльбрус-1" и "Эльбрус-2" (1984 год) уже тогда имели 32-разрядную архитектуру, выдавали до трёх команд за такт, могли иметь до десяти процессоров, имели раздельные кеши команд и данных по 32KB, поддерживали отладку, мониторили производительность и имели режим "сверхнадёжных вычислений".

С 1976 года в СССР производился разработанный студентами МИФИ аналоговый компьютер АВК-6, который использовался в инженерных расчётах. Он представлял собой соединение аналоговой вычислительной машины с системой измерительных приборов и не требовал знания программирования.

Робот-секретарь

Фото © Полезные интересности

Фото © Полезные интересности

Но не стоит думать, что все усилия советской промышленности были сосредоточены исключительно на повышении урожайности или компьютерах. Уделялось внимание и ежедневному комфорту граждан. В 1966 году в СССР инженером Борисом Гришиным был изобретён робот-секретарь АРС. Разумеется система была аналоговой, а сам робот — механическим, но тем не менее. Эта чудо-машина умела будить владельца, включать магнитофон и напоминать расписание на день. В отсутствие хозяина робот отвечал на телефонные звонки и записывал сообщения. В присутствии владельца робот приносил ему телефонный аппарат, а если номер был занят, то занимался автодозвоном. АРС мог самостоятельно набрать номер в случае экстренной ситуации — если владельцу стало плохо или в доме пожар.

Кроме того, АРС включал и выключал бытовую технику, записывал теле- и радиопередачи, поддерживал в доме заданную температуру, вращая вентили на батареях, мог открыть дверь гостям, проводить их в гостиную, включить им музыку. АРС состоял из отдельных блоков и 13 двигателей, весил почти 100 кило, но легко собирался и разбирался. Самым сложным механизмом была рука. В 1966 году АРС мог открыть бутылку с шампанским, разлить его в бокалы и подать на подносе гостям. Всякие "Бостон динамикс" придут к этому лишь спустя 45 лет.

Технологии умный дом

Фото © Дети Перестройки

Фото © Дети Перестройки

Но были устройства и попроще: например, Рижский завод полупроводниковых приборов с 1975 году производил домашние ионизаторы. Рекламный слоган гласил: "Под рижскими соснами… у себя дома!". Стоил, впрочем, приборчик весомо — 10 рублей 50 копеек. Завод "Прометей" в Борисполе выпускал часы-программатор "Электроника 21-10". К ним можно было подключить телевизор, радио и настольную лампу, и программатор включал и выключал их в соответствии с настройками, причём пользователь мог настроить каждый день недели отдельно.

В 1971 году в Арзамасе вышел первый в Союзе магнитофон "Легенда-401", который мог превращаться в магнитолу с помощью... радиокассеты, которая ставилась на штатное место. Вскоре подобную технологию создали и японцы. В СССР производились лампы-телетаймеры "Электроника", которые включали и выключали телевизоры. А в 1980-х годах промышленность массово выпускала акустические выключатели света, работающие от хлопка в ладоши. С 1978 года на заводе "Плутон" выпускались СВЧ-печи "Электроника".

Но это всё были цветочки по сравнению с разработкой в 1987 году проекта умного дома "Сфинкс" Дмитрия Азрикяна. Инженер Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики предвосхитил идеи американский компаний, создав электронную начинку для умного дома. "Сфинкс" представлял собой сложное устройство, которое должно было отвечать за домашний уют. В него входили монитор, колонки, наушники, дистанционный пульт управления, дисковод и небольшой домашний компьютер с несколькими блоками памяти — для каждого члена семьи свой.

Мы умели делать всё! 20 брендов из СССР, за которыми охотились покупатели на Западе

Мы умели делать всё! 20 брендов из СССР, за которыми охотились покупатели на Западе

Невидимки, трипланы и орбитальные самолёты

Но, конечно, по военным технологиями в СССР была масса разработок, при взгляде на которые у Запада просто слюнки текли. Благодаря статье инженера П. Уфимцева "Метод краевых волн в физической теории дифракции", в которой он предлагал для невидимости изменить форму корпуса военных самолётов, появился американский самолёт-невидимка Ф-117. На создании проекта настоял переводчик статьи Д. Оверхользер.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Внешняя обводка американских шаттлов Dream Chaser была скопирована с советского проекта "Спираль", который разрабатывался ещё в 1960-х годах. Это был орбитальный корабль, который должен был нести на себе ядерную боеголовку. Проект включал беспилотный ракетоплан БОР. Во время испытаний в 1982 году западные военные сумели сфотографировать БОР, и спустя 30 лет у американцев появился шаттл, повторяющий аэродинамику и конфигурацию крыльев БОРа. Кстати, что они не смогли разгадать по фотографиям, так это то, что у БОРа изменялась геометрия крыла!

Уже на излёте СССР в НПО "Молния" был разработан сверхмощный триплан "Геракл", который поднимал груз в 450 тонн и развивал скорость в 840 км/ч. Проект был заморожен, а у США вдруг появился похожий самолёт Stratolaunch 351.

В 1987 году впервые в СССР в воздух поднялся Як-141 — первый сверхзвуковой самолёт с вертикальным взлётом. Пока шли испытания, американская разведка облизывалась. А в 1991 году американцы заключили с КБ Яковлева контракт, в результате которого вся документация ушла на Запад — и разработки советских инженеров были использованы в программе F-35.

Как видите, мы умели делать всё — от бытовых приборов до ракет. Как и почему удалось убедить население целой страны в том, что они отсталые и никчёмные, — непонятно. Возможно, злую шутку сыграл железный занавес. Мы видели цветное голливудское кино, но не видели закулисье, а телевизору не верили, считая, что там одна сплошная пропаганда.

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А что сейчас? А сейчас страна, стоя на плечах советских атлантов, пытается вернуть себе прежнее величие. В 2017 году в МИФИ изобретена новая схема оптического кодирования информации, продолжаются разработки компьютеров "Эльбрус", в 2019 году в НИТУ "МИСиС" и МГТУ им. Баумана создан прототип первого квантового компьютера. У нас уже есть "всевидящие" камеры, роботы-промоутеры, томографы, работающие с фазой электромагнитной волны, новые лазеры, сельхозтехника, работающая без комбайнеров, квантовые телефоны, бионические протезы, летающие мотоциклы, нейрошлемы, солнцемобили, экзоскелеты и ЗD-принтеры, способные напечатать ракетный двигатель. И теперь главное всё это не потерять.

Авторы
Майя Новик
Майя Новик

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