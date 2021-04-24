Мы умели делать всё: какие технологии Запад копировал у Советского Союза

Оглавление "Тесла" для колхозников Советские "мобильники" Суперкомпьютеры и аналоговые компьютеры Робот-секретарь Технология "Умный дом" Невидимки, трипланы и орбитальные самолёты

В 1990-х годах технологии СССР вдруг стали притчей во языцех. Все кому не лень доказывали, что-де страна наша отстала от мира во всех смыслах, а неповоротливая бюрократия не позволяет внедрять передовые разработки и производить конкурентоспособные, а главное, современные вещи. Но на самом деле "полёт к коммунизму" корабля по имени СССР был прерван на удивительных страницах инженерной мысли.

"Тесла" для колхозников

Сейчас все хвалятся электромобилями, но сразу после Великой Отечественной войны в СССР был разработан электротрактор. Авторами проекта стали инженеры П. Листов и В. Стеценко из Всесоюзного института электрификации сельского хозяйства. Трактор был создан на базе советского гусеничного трактора СХТЗ-НАТИ, имел силовую установку в 38 кВт и питался трёхфазным током прямо от линий ЛЭП, к которым подсоединялся с помощью токосъёмной мачты. На одном месте трактор мог обработать до 60 гектаров земли, а с дополнительным оборудованием — до 200 гектаров.

Выпуск трактора был вынужденным — после войны нефти было мало. Под проект под Рязанью были построены Кузьминская, Рассыпухинская, Данковская и Ново-Никольская ГЭС. Испытания свернули после того, как на территории Казахской ССР нашли крупные залежи нефти.

Советские "мобильники"

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Начиная с 1947 года в сельской местности машинно-тракторные станции стали укомплектовывать мощными радиостанциями Омского приборостроительного завода "Урожай-1" и "Урожай-2", которые держали связь между собой с помощью станций-ретрансляторов. Радиостанции выпускались 20 лет почти без изменений и действительно играли роль "мобильных телефонов", позволяя колхозам экономить и подвозить на поля нужные детали для техники.

С 1960 года в гражданский оборот были пущены портативные радиостанции "Недра-1", "Недра-П" и "Недра-2". Внешне они напоминали спутниковые телефоны, но внутри была аналоговая начинка с 15 (!) радиолампами и гетеродином. Радиостанции работали до 50 часов на батареях "Сатурн", а радиус действия при использовании с усилительными антеннами достигал 50 километров.

В 1957 году советский инженер Куприянович разработал прототип мобильного телефона ЛК-1 и базовую станцию. А в 1958 году в НИИ связи была создана первая система автоматической мобильной связи "Алтай". Она включала в себя базовые станции и абонентов — то есть телефоны, которые устанавливались в машинах. Связь осуществлялась через антенну, однако шла в режиме дуплекс, то есть абонент мог одновременно говорить и слушать.

В 1963 году система была внедрена в Москве в правительственных автомобилях. Подобная система в США появилась лишь спустя год. К 1970 году система "Алтай" работала уже в 30 городах. СССР был впереди и в области спутниковой связи. В 1965 году был запущен первый спутник связи "Молния-1", который обеспечивал связь Москвы с Дальним Востоком. С 1967 года спутники и 20 наземных станций покрыли ретрансляцией ТВ-сигнала всю территорию СССР.

Суперкомпьютеры и аналоговые компьютеры

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В СССР было десять производителей компьютеров. Тогда они назывались ЭВМ — электронные вычислительные машины. Советский компьютер — суперскаляр "Эльбрус-1" — появился в СССР в 1978 году, за 14 лет до того, как такой компьютер смогли создать американцы. Более того, скалярная архитектура вычислительных машин была изобретена именно в СССР. Наш суперскаляр 1978 года странным образом оказался почти идентичен одному очень популярному американскому компьютеру, который стали производить только в 1995 году. Связывают это, разумеется, с падением страны и с тем, что в 1991 году Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева, где разрабатывался "Эльбрус-1", посетил некий американец Розенбладт, который увёз в США всю документацию.

"Эльбрус-1" и "Эльбрус-2" (1984 год) уже тогда имели 32-разрядную архитектуру, выдавали до трёх команд за такт, могли иметь до десяти процессоров, имели раздельные кеши команд и данных по 32 Кб, поддерживали отладку, мониторили производительность и имели режим "сверхнадёжных вычислений".

С 1976 года в СССР производился разработанный студентами МИФИ аналоговый компьютер АВК-6, который использовался в инженерных расчётах. Он представлял собой соединение аналоговой вычислительной машины с системой измерительных приборов и не требовал знания программирования.

Робот-секретарь

Фото © Полезные интересности

Но не стоит думать, что все усилия советской промышленности были сосредоточены исключительно на повышении урожайности или компьютерах. Уделялось внимание и ежедневному комфорту граждан. В 1966 году в СССР инженером Борисом Гришиным был изобретён робот-секретарь АРС. Разумеется система была аналоговой, а сам робот — механическим, но тем не менее. Эта чудо-машина умела будить владельца, включать магнитофон и напоминать расписание на день. В отсутствие хозяина робот отвечал на телефонные звонки и записывал сообщения. В присутствии владельца робот приносил ему телефонный аппарат, а если номер был занят, то занимался автодозвоном. АРС мог самостоятельно набрать номер в случае экстренной ситуации — если владельцу стало плохо или в доме пожар.

Кроме того, АРС включал и выключал бытовую технику, записывал теле- и радиопередачи, поддерживал в доме заданную температуру, вращая вентили на батареях, мог открыть дверь гостям, проводить их в гостиную, включить музыку. АРС состоял из отдельных блоков и 13 двигателей, весил почти 100 кило, но легко собирался и разбирался. Самым сложным механизмом была рука. В 1966 году АРС мог открыть бутылку с шампанским, разлить его в бокалы и подать на подносе гостям. Всякие "Бостон динамикс" придут к этому лишь спустя 45 лет.

Технология "Умный дом"

Фото © Дети перестройки

Но были устройства и попроще. Например, Рижский завод полупроводниковых приборов с 1975 года производил домашние ионизаторы. Рекламный слоган гласил: "Под рижскими соснами… у себя дома!" Стоил, впрочем, приборчик весомо — 10 рублей 50 копеек. Завод "Прометей" в Борисполе выпускал часы-программатор "Электроника 21–10". К ним можно было подключить телевизор, радио и настольную лампу, и программатор включал и выключал их в соответствии с настройками, причём пользователь мог настроить каждый день недели отдельно.

В 1971 году в Арзамасе вышел первый в Союзе магнитофон "Легенда-401", который мог превращаться в магнитолу с помощью... радиокассеты, которая ставилась на штатное место. Вскоре подобную технологию создали и японцы. В СССР производились лампы-телетаймеры "Электроника", которые включали и выключали телевизоры. А в 1980-х годах промышленность массово выпускала акустические выключатели света, работающие от хлопка в ладоши. С 1978 года на заводе "Плутон" выпускались СВЧ-печи "Электроника".

Но это всё были цветочки по сравнению с разработкой в 1987 году проекта умного дома "Сфинкс" Дмитрия Азрикяна. Инженер Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики предвосхитил идеи американских компаний, создав электронную начинку для умного дома. "Сфинкс" представлял собой сложное устройство, которое должно было отвечать за домашний уют. В него входили монитор, колонки, наушники, дистанционный пульт управления, дисковод и небольшой домашний компьютер с несколькими блоками памяти — для каждого члена семьи свой.

Невидимки, трипланы и орбитальные самолёты

Но, конечно, по военным технологиям в СССР была масса разработок, при взгляде на которые у Запада просто слюнки текли. Благодаря статье инженера Петра Уфимцева "Метод краевых волн в физической теории дифракции", в которой предлагалось для невидимости изменить форму корпуса военных самолётов, появился американский самолёт-невидимка Ф-117. На создании проекта настоял переводчик статьи Денис Оверхользер.

Фото © Wikipedia

Внешняя обводка американских шаттлов Dream Chaser была скопирована с советского проекта "Спираль", который разрабатывался ещё в 1960-х годах. Это был орбитальный корабль, который должен был нести на себе ядерную боеголовку. Проект включал беспилотный ракетоплан БОР. Во время испытаний в 1982 году западные военные сумели сфотографировать БОР, и спустя 30 лет у американцев появился шаттл, повторяющий аэродинамику и конфигурацию крыльев БОРа. Кстати, что они не смогли разгадать по фотографиям, так это то, что у БОРа изменялась геометрия крыла!

Уже на излёте СССР в НПО "Молния" был разработан сверхмощный триплан "Геракл", который поднимал груз в 450 тонн и развивал скорость в 840 км/ч. Проект был заморожен, а у США вдруг появился похожий самолёт — Stratolaunch 351.

В 1987 году впервые в СССР в воздух поднялся Як-141 — первый сверхзвуковой самолёт с вертикальным взлётом. Пока шли испытания, американская разведка облизывалась. А в 1991 году американцы заключили с КБ Яковлева контракт, в результате которого вся документация ушла на Запад. Разработки советских инженеров были использованы в программе F-35.

Как видите, мы умели делать всё — от бытовых приборов до ракет. Как и почему удалось убедить население великой страны в том, что оно отсталое и никчёмное, — непонятно. Возможно, злую шутку сыграл железный занавес. Мы видели цветное голливудское кино, но не видели закулисье, а телевизору не верили, считая, что там одна сплошная пропаганда.