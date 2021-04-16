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Мы умели делать всё! 20 брендов "дремучего" СССР, которые были нарасхват у "передовой" заграницы

16 апреля 2021, 21:40

Фото © ТАСС / Соболев Валентин / Жигайлов Алексей / Загуляев Евгений

<p>Фото © ТАСС / Соболев Валентин / Жигайлов Алексей / Загуляев Евгений</p>

Россиянам десятилетиями вдалбливали в головы, что промышленность СССР была отсталой, а продукция не выдерживала конкуренции с товарами, производимыми в капстранах. Мол, что бы мы ни делали, всё время получался автомат Калашникова или, на крайний случай, ракета "Сатана". Да, у нас не было ярких тряпок и большого разнообразия, но всё компенсировалось качеством (идущие на импорт товары подвергались дополнительному контролю) и невысокой ценой.

Автомобиль "Победа"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" стал настоящим прорывом советского автопрома. У машины был стильный вид, кузов из цельного металла, низкий центр тяжести, хорошая управляемость и достойный по тем временам силовой агрегат. Уже через три года выпуска "Победу" было решено отправить на экспорт. Автомобиль продавали в Бельгию, Финляндию, Швецию, Норвегию и даже в Британию. Любопытная деталь: из Европы "Победу" часто увозили в США.

В 1952 и 1953 годах британский журнал Motor и американский Cars в обзорах хвалили машину за плавный ход, высокую проходимость и современный дизайн. А в 1957-м американский журнал Science and mechanics уделил внимание машине, указав на несомненные плюсы дизайна: обозревателям понравились жалюзи радиатора, продуманный фаркоп, набор инструментов и карбюратор, настройки которого было несложно поменять.

Часы "Победа" и "Рекорд"

Образцы часов "Победа" в юбилейном оформлении к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

Образцы часов "Победа" в юбилейном оформлении к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

Уже в 1946 году в СССР по личному указанию Сталина были выпущены часы марки "Победа". Впервые они были сделаны на пензенском заводе, но вскоре их стали производить в Москве, Самаре, Чистополе и Петергофе. Часы прославились своей удивительной точностью, длительностью хода на одном заводе (30–36 часов) и надёжностью. В 1953 году их стали экспортировать в Восточную Европу и Китай. На экспорт шли 17 моделей с центральной и боковой секундной стрелкой, различным дизайном и разными названиями: Poljot, Luch, Raketa, Vostok, Molnija, Slava, Serkisoff, Cardinal, Cornavin. Одно время по производству часов СССР уступал только Швейцарии — например, в 1959 году в СССР было произведено 25 миллионов часов.

Первый Московский часовой завод в 1960-х годах продавал часы Sekonda в Британию и Западную Европу, в 1970-х часовой завод Чистополя начал экспорт новых мужских наручных часов 24-го калибра с двойным календарём и автоподзаводом, а завод "Ракета" экспортировал свою продукцию в 30 стран мира. Кстати, "ракетовские" часы "Рекорд" стали самыми тонкими часами в СССР — их толщина составила всего 2,7 мм. На Всемирной ярмарке в Лейпциге в 1965 году эти часы получили золотую медаль. Кроме того, продукция "Ракеты" получила золотую медаль в 1966 году и Гран-при — на всемирной выставке "Экспо-67" в Монреале.

Мотоцикл "Иж Планета Спорт"

Фото © ТАСС / Загуляев Евгений

Фото © ТАСС / Загуляев Евгений

Мотоцикл "Иж Планета Спорт" на Ижевском заводе стали выпускать в 1973 году. Аппарат получился стильным, недорогим и на удивление качественным. Поговаривали, что самая первая партия целиком ушла в европейские страны. Лучше всего продажи шли в Голландии, Британии и Финляндии, где советский "Иж" какое-то время мог конкурировать с "Явами" и CZ. Продавался мотоцикл и в Турцию, а в Британию поставлялся ещё и "Иж Юпитер".

Мотоциклы, идущие на экспорт, старались сделать получше: их снабжали раздельной системой смазки, на них устанавливали импортный спидометр и японские шины. В начале 1980-х дошло до того, что почти все "Иж-ПС" уходили за границу, внутреннему рынку почти ничего не доставалось. Советские "рокеры" (именно так тогда называли мотоциклистов) кусали локти и скупали бэушные "Планеты". Кроме того, на экспорт в Иран и во Вьетнам уходили мотоциклы "Восход" и "Минск". "Минск" одно время поставляли даже во Францию.

Вкусная валюта: какие советские продукты на Западе были нарасхват

Вкусная валюта: какие советские продукты на Западе были нарасхват

Приёмники Vega, Cosmos и Astard

Фото © ТАСС / Поляков Анатолий

Фото © ТАСС / Поляков Анатолий

В 1959 году для торговых отношений с другими странами в СССР было создано предприятие "Машприборинторг". Чтобы вести дела с такими крупными партнёрами, как Франция или Британия, пришлось создать совместные предприятия: Technical and Optical Equipment Ltd, которое продавало советскую аппаратуру под маркой "Вега" в Лондоне, и Comix Importateur, которое продавало во Франции продукцию под маркой Comix. Что же это была за продукция? Это были измерительные и оптические приборы, микроскопы, а также потребительская продукция: радиолы, радиоприёмники, телевизоры. Между прочим, приборы в СССР закупали такие известные компании, как Sony, Canon, Sumitomo и Toshiba. В 1979 году одних радиоприёмников СССР продал 1 158 825 штук.

В Великобритании коллекционеры до сих пор с гордостью демонстрируют радиолу "Симфония" (Rigonda-Symphony). Шли на экспорт магнитофоны "Весна-2" (VEGA-2), радиоприёмники "Микро" (Micro и Astrad Orion), приёмники "Космос" сарапульского завода им. Орджоникидзе, которые поставлялись под брендами Cosmos, Yura и Globus. Под брендом Surpris уходил за границу радиоприёмник радиотехнического завода в Грозном. А под брендами Astrad и Vega шёл приёмник "Рига-302".

Под названиями Аstrad Сygnus, Signal и Comix был известен в Британии радиоприёмник с будильником "Сигнал" из Каменска-Уральского. Приёмник "Сокол-403" за рубежом знали как Vega Jade, а минский "Океан" продавали под брендом Selena. Кроме того, за рубеж продавали приёмники "Меридиан", "Альпинист", "Спорт" и "Хазар". С 1970-го на экспорт под брендом "Ригонда-М" пошли телевизоры "Электроника". В США и Западную Европу уходили портативные литовские телевизоры "Шилялис" (Schilalis) — они были недорогими и довольно качественными.

Lada Niva, Lada Sputnik и Lada Samara

Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

Ну, разумеется, самой популярной машиной на все времена за рубежом стала дешёвая, ремпригодная и не боящаяся грязи "Нива". В первый же год выпуска этого автомобиля было сделано 25 тысяч машин, но вскоре объёмы производства довели до 100 тысяч машин. Большая часть автомобилей прямо с конвейера уходила на экспорт. В 1978 году "Нива" стала лучшей в своём классе и получила золотую медаль на международной выставке машин в Брно. Общее количество проданных за рубеж автомобилей давно перевалило за полмиллиона.

Часто "Ниву" приобретали как второй автомобиль для поездок за город или для хозяйственных нужд. Кстати, с 1982 года французы стали переделывать "Ниву" в кабриолет и продавать её в качестве "пляжного" автомобиля. А в Австрии "Нива" заняла 90% парка внедорожных авто. В Бельгию, Голландию и Люксембург машина продавалась с маломощным двигателем в 59 л.с. и объёмом в 1300 куб. см. Это было связано с высоким налогом на машины большой кубатуры. Поставлялись за рубеж и другие вазовские машины, например "копейка" ВАЗ-2101, универсал ВАЗ-2102 и многие другие, вплоть до ВАЗ-2107, который ещё в 1993 году поставлялся в Монголию.

Начиная с 1984 года в другие страны стали поставлять "восьмёрки" и "девятки", которые шли под брендом Lada Sputnik или Lada Samara. Эти авто экспортировались в страны Европы и Британию. Отдельные западные мастерские переделывали их в кабриолеты и продавали в Канаду и Австралию.

У нас была великая эпоха

А ведь были ещё фотоаппараты Zenit, которые поставляли в 80 стран мира и продавали больше миллиона в год, велосипеды, которых только за 1979 год отправили за рубеж больше 906 тысяч. Были холодильники и швейные машины. Были cамолёты Ту-114, против которых США вели настоящую войну, запрещая союзникам их покупать, а однажды запретив компании "Боинг" строить самолёты совместно с КБ Яковлева. Самолёты "Антонов" поставлялись в 38 стран мира, самолёты Туполева — в 28 стран, Яковлева — в три. Всего за вторую половину XX века СССР поставил 5696 гражданских самолётов и вертолётов в 68 стран мира.

Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар

Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар

Были автомобили УАЗ, которые экспортировали в Италию, Турцию и ЮАР, были и "горбатые" "запорожцы", которые на ура раскупали в Финляндии и Скандинавии. За 1979 год в другие страны было продано 378 825 легковых автомобилей, 23 000 мотоциклов. А ведь ещё на экспорт шли паровые котлы и передвижные электростанции, электроинструменты и аккумуляторы, прокатное оборудование, буровое и нефтеналивное, краны, погрузчики, асфальтоукладчики, горнодобывающие комбайны и множество другой техники.

В XXI веке Россия продолжает возрождать былую мощь. Согласно данным портала russian-trade, в 2019 году РФ поставила на экспорт товаров на $ 422 777 млн. В том числе:

— ядерных реакторов и оборудования на $8992 млн;

— эл. машин и эл. оборудования, радио- и телеаппаратуры на $5560 млн;

— локомотивов, вагонов, трамваев и сопутствующего оборудования на $911 млн;

— автомобилей на $4682 млн;

— судов, катеров и лодок на $520 млн;

— фото- и киноаппаратуры, контрольно-измерительных и медицинских приборов на $1814 млн;

— часов на $31 млн;

— мебели и осветительного оборудования на $666 млн.

Но, разумеется, нам ещё есть куда расти.

10 качественных советских продуктов, по которым все скучают

10 качественных советских продуктов, по которым все скучают

Авторы
Майя Новик
Майя Новик

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