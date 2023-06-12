Вкусная валюта: какие советские продукты на Западе были нарасхват Оглавление "Жидкая валюта" Морепродукты Шоколад, мёд и трубочный табак Россия Представление об СССР как о стране, люди которой питались исключительно макаронами и картошкой, в корне неверно. В СССР было всё. Был и целый ряд продуктов, которые ценились за рубежом буквально на вес золота — их продавали за валюту. 102049 102049 На Западе очень любили советскую водку и конфеты. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

"Жидкая валюта"

Именно русская водка стала тем продуктом, который был знаменит на Западе больше всего. Фото © ТАСС

Несмотря на то что водку производили не только в СССР, но и в других странах (в США её выпускали выехавшие из Российской империи эмигранты), именно русская водка стала тем продуктом, который был знаменит на Западе больше всего. Прорыв произошёл в 1970 году. Под лозунгом "Такая же крепкая, как виски, но гораздо более лайт" она быстро стала популярной сначала у эмансипированных женщин США. Только после представительниц слабого пола её распробовали мужчины, и вскоре водка вошла в состав многих алкогольных коктейлей, например "Кровавой Мэри", полностью вытеснив виски.

В США "Столичная" продвигалась под брендом "Столи". Американцы, заинтересованные в её поставках, предложили советскому правительству бартер. Взамен на поставку водки они попросили разрешения построить в СССР завод фирмы "Пепси", но вскоре экспорт водки намного превысил все мыслимые объёмы поставок концентрата газировки. В начале 1970 годов она захватила 70% рынка водки в США и продавалась в 253 тысячах магазинов. СССР пришлось даже выдержать международные суды с США и Польшей, доказывая, что водка — исконно русский продукт.

Интересный факт: в 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры в Москве, но так и не решились бойкотировать русскую водку. Простые советские люди не отставали от государства. Но если туристы везли с собой всего несколько бутылок, то моряки, судовые врачи и работники диппредставительств имели возможность вывозить водку ящиками.

За рубежом её продавали или дарили. Учитывая, что на Западе цены на качественный алкоголь были высокими, водка становилась отличным подарком. Также за рубежом спросом пользовались армянский коньяк и вина. Только в 1975 году СССР экспортировал 1 580 377 декалитров водки, 35 985 декалитров коньяка и 414 780 декалитров виноградных вин.

Морепродукты

Особенно ценилась паюсная икра в стеклянных баночках — так было видно качество продукта. Фото © ТАСС / Алексей Леонтьев

Ну разумеется, больше всего на Западе ценилась чёрная осетровая икра. Килограмм такой икры в СССР в разные времена стоил от 16 до 40 рублей. За границей её продавали уже за сотни долларов. Особенно ценилась паюсная икра в стеклянных баночках — так было видно качество продукта. Деликатес в обязательном порядке в подарок везли с собой дипломаты. Ценилась и красная икра рыб лососёвых пород.

Всего в 1975 году за рубеж было поставлено 84 тонны чёрной икры и 26 тонн красной икры. А кроме этого — 1529 тонн икры минтая и сельди. Но это было лишь начало. Во второй половине 1970-х годов не только выросли официальные объёмы экспорта, но и через сеть магазинов "Океан" за рубеж хитрыми дельцами — гендиректором сети магазинов Ефимом Фельдманом и директором магазина Владимиром Фишманом — была организована контрабанда чёрной икры. Её упаковывали в консервные банки и под видом кильки вывозили за границу, где продавали за доллары. Дельцы надеялись заработать и уехать на ПМЖ в Израиль, но их вычислили и судили. Дело кончилось плохо — расстрелом.

Помимо икры за рубеж из СССР в 1975 году было вывезено 69 061 000 банок рыбных консервов, 12 076 000 банок рыб лососёвых пород, 5 971 000 банок крабовых консервов и почти 400 000 тонн рыбы. Ценились за рубежом и пресловутые прибалтийские шпроты.

Шоколад, мёд и трубочный табак

Советский чёрный шоколад и шоколадные конфеты пользовались особой популярностью у иностранцев. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Многие эмигранты буквально тосковали по исконно русским национальным продуктам. Поэтому дипломаты и моряки везли в подарок приятелям чёрный хлеб, гречку, тушёнку, мёд, сырокопчёные колбасы и шоколад.

Надо сказать, что советский чёрный шоколад и шоколадные конфеты пользовались особой популярностью у иностранцев. В них не было химии, а классическая рецептура сохранялась десятилетиями. В США советский шоколад любили "за особую зернистость" и большое количество какао, а в азиатских странах ценилось качество и вызывали удивление размеры советских шоколадок.

Любили иностранцы и советскую сгущёнку, которую СССР отправлял на экспорт по 80 миллионов банок в год, тушёнку, экспорт которой достигал 65 миллионов банок в год, трубочный табак "Дунза" и советские папиросы с сигаретами, которых за год вывозилось по 563 миллиона штук. Кстати, трубочный табак "Дунза" с примесью хлопкового, можжевелового и арахисового масла производился во Фрунзе (ныне Бишкек) и поставлялся в Монголию. Современные курильщики отзываются о нём как о "лютейшей" экзотике, которую обычный человек употреблять не может.

Помимо деликатесных продуктов СССР поставлял на внешние рынки сыры, сливочное масло, сушёные ягоды, фрукты, чай, крахмал, такую диковинку, как китовый жир и китовое мясо, и, разумеется, зерновые и горох.

Помимо деликатесных продуктов СССР поставлял на внешние рынки чай. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Россия

Если сравнить положение дел в СССР и состояние внешней торговли современной России, то можно заметить, что львиную долю продовольственного экспорта страны в XXI веке составляют продукты, имеющие минимальную добавочную стоимость, — зерновые и мороженая рыба. Тем не менее наша страна уже вошла в двадцатку самых крупных экспортёров продовольствия. До недавнего времени Россия поставляла за рубеж пшеницу, ячмень, сою, семена подсолнечника, рыбу на 2,5 миллиарда долларов в год, крабов на 1,6 миллиарда, моллюсков, мясо кур, свинину, баранину, растительные масла и сахар. Россия по-прежнему экспортирует конфеты и шоколад, мёд, растительные соки и экстракты, мучные кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, фрукты и орехи.

Авторы Майя Новик