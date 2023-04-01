От премии "Оскар" до мюзиклов: 5 русских хитов, которые украли западные музыканты Журналисты любят обвинять российских музыкантов в плагиате западных хитов, но имеет место и другой процесс: многие советские и русские популярные мелодии утекают на Запад, становясь там хитами. 31 марта, 23:40 Певец Алексей Воробьёв и певица Бейонсе. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева. Кадр из видео YouTube / Beyoncé, © Shutterstock

Хиты группы "Тату"

Хит группы "Тату" "Я сошла с ума" вышел в 2000 году и покорил сердца не только россиян, но и американцев. В России, СНГ и странах Восточной Европы альбом группы с этой песней был продан полумиллиардным тиражом, а в США клип на песню был признан лучшим клипом 2001 года. Две хрупкие девчушки, мчащиеся от какой-то воображаемой погони на огромном русском грузовике, — ну просто близкие американской душе Тельма и Луиза! За четыре месяца 2001 года на российском телевидении клип был показан 3000 раз. Рекорд! Но раз есть рекорд, всегда будут те, кто захочет его присвоить.

Так случилось и на этот раз. В 2007 году поклонники группы "Тату" прислали автору музыки хита "Я сошла с ума" Сергею Галояну записи композиций группы Good Charlotte — No Communication и Victims Of Love, в которых автор без труда узнал собственные мелодии. Вторая мелодия точь-в-точь повторяла другой хит группы "Тату" — "Нас не догонят". Наглость американцев предела не знала. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что фронтменом группы Good Charlotte был Бенджи Мэдден — муж актрисы Кэмерон Диас.

Известно, что композитор начал судебное разбирательство по этому делу, но чем оно закончилось, информации нет. Американцы просто нагло отрицали сам факт плагиата, и, возможно, судебная система англосаксов гораздо лучше защищает своих граждан. Но факт остаётся фактом: композиции украли.

Из Казантипа — в Италию

Летом 2004 года для фестиваля в Казантипе диджей Сергей Бойко написал композицию Z-Music. Год спустя трек был издан фирмой Cuba Recordings и переиздан Flavo Records, однако это не уберегло его от копирования.

В 2009 году итальянский диджей Jack Smeraglia просто скопировал трек, накинув на него несколько новых нот. Плагиат был настолько нахальным, что Бойко сразу же обратился к юристам, ведь это он является директором Flavo, ему принадлежат авторские права на композицию Z-Music. Но ситуация, как обычно, оказалась сложной в силу разницы государственного законодательства России и Италии. Музыкант надеялся на сотрудничество с Международной федерацией фонографической индустрии, но помогли ему или нет, история умалчивает.

Самое забавное, что на официальном сайте диджея Jack Smeraglia доступ к композициям российским слушателям ограничен из-за... нарушения авторских прав!

"Самая красивая" на турецкий манер

В 2018 году турецкая исполнительница Nehal Nabil перепела и практически полностью скопировала клип российского музыканта Алексея Воробьёва "Самая красивая". Этот хит буквально два года сводил с ума весь мир, а в Интернете его посмотрело больше 700 миллионов человек.

Турецкая композиция называлась Hanebdaa Hayah ("Начинаем новую жизнь"), а музыка была аранжирована на восточный манер. В отличие от других музыкантов, Воробьёв судиться не стал, а махнул рукой и прокомментировал ситуацию в том русле, что ему очень приятно, что в России наконец-то могут делать такой продукт, который стараются скопировать в других странах.

При этом выход клипа певицы Nehal Nabil был обставлен в Интернете с помпой: сначала появился трейлер, а сам клип сопровождался надписью "Эксклюзив!". Ну, эксклюзив так эксклюзив, может быть, в Турции никогда не слышали Воробьёва, что же поделать. Кстати, слова в турецкой композиции другие. Там поётся про то, что "пора начинать новую жизнь вместе, ведь время идёт, а дни и ночи проходят — и всё без тебя".

Русский хит от Бейонсе

С юмором отнёсся к плагиату песни группы "Любэ" "Ты неси меня, река..." её солист Николай Расторгуев. Оказывается, припев этой песни точь-в-точь повторяется в композиции Be Alive американской поп-звезды Бейонсе (Beyoncé). Музыка является треком к фильму "Король Ричард" 2021 года. В картине играет "главный сайентолог Америки" Уилл Смит. Его герой Ричард Уильямс тренирует своих дочерей — теннисисток Винус и Серену Уильямс. Трек фильма за авторством Бейонсе заслужил признание музыкальных критиков, а исполнительница получила статуэтку "Оскар" за лучшую песню к фильму.

Ну, конечно, некоторые российские критики считают, что автором припева Be Alive является не российский композитор Игорь Матвиенко, переложивший на музыку стихи Александра Митты, а музыканты группы Dire Straits, создавшие много лет назад хит Brothers In Arms. Сходство действительно есть, однако припев Бейонсе всё же буквально до ноты воспроизводит именно русский хит.

Как Бородин возглавил британский хит-парад

Да ладно мелодии — американцы уводили и целые симфонии! Например, в середине XX века на Бродвее был поставлен мюзикл Kismet, полностью основанный на произведениях русского композитора Александра Бородина. Арабское слово kismet означает "рок, судьба, предназначенная человеку Аллахом". Сюжет придумали два американских автора, а насчёт музыки заморачиваться не стали. Зачем кому-то платить, когда можно использовать то, что есть? В мюзикле использовали симфонический эскиз Бородина "В Средней Азии", симфонии № 2 си минор "Богатырская" и № 1 ми бемоль мажор, "Половецкие пляски" и арию Галицкого из оперы "Князь Игорь", отрывки из "Маленькой сюиты" и другие произведения. Некоторые из песен мюзикла стали очень популярными и ушли в народ.

Надо отдать музыкантам должное: по крайней мере, они не присвоили себе авторство. Всё-таки музыка Бородина слишком известная, чтобы под нею можно было ставить свою фамилию. Позже "Песня половецких девушек" Бородина в джазовой аранжировке была записана американским певцом Тони Беннеттом, и в 1955 году она, став хитом, возглавила хит-парад британцев. Теперь она называлась Stranger in Paradise. Текст был взят из мюзикла и рассказывал о "страннике в раю, потерявшемся в стране чудес". Впрочем, по странному стечению обстоятельств композиция стала последним хитом Беннетта.

Авторы Александр Лаврентьев