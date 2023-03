6 русских мегахитов, которые позаимствовали и присвоили западные артисты Интересные и запоминающиеся мелодии западные исполнители воровали как в советское время, так и после развала Союза. Последней одиозной кражей стало японское заимствование композиции у группы "Серебро" 25 марта, 23:40 Группы Momoland и "Серебро". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба телекомпании ВИД, © ТАСС / Zuma

Некоторые критики любят упоминать, что российская музыка так долго "развивалась в отрыве от мировой культуры", что безнадёжно отстала. Почему же тогда западные музыканты регулярно крадут у российских композиторов их мелодии, спокойно выдавая их за свои собственные и при этом получая завидные доходы? Список плагиата весьма обширен, но мы остановимся только на некоторых из хитов.

"Пусть всегда будет солнце" / Слащавая "Габриэль"

Плакат с открыткой со словами Кости Баранникова и группа Hootenanny Singers. Фото © Polar Music Production

История советской детской песни "Пусть всегда будет солнце" замысловата, её куплет со строками: "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!" — в 1928 году сочинил четырёхлетний мальчик Костя Баранников. Эти строчки пришли на ум малышу после того, как мама объяснила ему значение слова "всегда". Позднее их как пример стихосложения анапестом привёл в своей книжке "От трёх до пяти" поэт Чуковский. Книга спустя 33 года попала на глаза художнику Николаю Чарухину, который написал плакат для демонстрации 1 Мая. А фотография демонстрантов с плакатом попалась на глаза композитору Аркадию Островскому. Его так поразил детский страх потерять и солнце, и маму, и небо, что он сразу же написал мелодию для припева, а потом созвонился с поэтом Львом Ошаниным и попросил дописать куплеты к песне.

Первой песню спела Майя Кристалинская: в её исполнении песня зазвучала по радио в 1962 году. Иностранцы познакомились с песней в исполнении певицы Тамары Миансаровой, которая спела "Солнечный круг" на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки, а в 1963 году привезла её на музфестиваль в Сопот. Из-за этой песни поляки прозвали Тамару "пани Солнышко", а сам шлягер позволил СССР впервые завоевать первое место.

Этот факт не прошёл мимо внимания директора шведской группы Hootenanny Singers Стига Андерсена. Он просто присвоил мелодию и попросил кого-то из шведов написать к ней слащавенькие стишки про бедную Габриэль, которая ждёт не дождётся своего дружка из-за морей и океанов. "Авторами" хита стали некие Stig Rossner и Bengt Thomas. И что? И ничего! Песня "Габриэль" стала первым хитом группы Hootenanny Singers, и её исполнители — Бьорн Ульвеус, Ганси Шварц, Йоган Карберг и Тони Рут — получили свою долю славы, ну или что там ещё полагается за плагиат музыки у Советов. Их ничуть не смущало то, что песенка была детской: "Мы, шведы, такие романтики!" "Габриэль" поднялась на пятую строчку шведского хит-парада, после чего музыканты записали её ещё и на других языках: финском, итальянском, голландском и, конечно же, английском. Ничего личного, только бизнес!

"Дорогой длинною" / Those Were the Days

Композитор Борис Фомин и The Limeliters. Фото © wikimedia.org, © wikimedia.org

В 1924 году в холодной и разорённой интервентами России композитор Борис Фомин с поэтом Константином Подревским написали романс "Дорогой длинною". Романс быстро стал популярным в кругах русских эмигрантов. За рубежом его исполняли Вертинский, Пётр Лещенко, Людмила Лопато и Янош Шаркози. В СССР — Людмила Зыкина и Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха. Казалось бы, известность мелодии должна была оградить романс от плагиаторов.

Но нет! В 1950-х годах некий проживающий в США потомок белоэмигрантов Юджин Раскин, зарабатывающий на жизнь фолк-музыкой, набрался нахальства и оформил на мелодию... авторские права! После чего написал новые слова, дал песне название Those Were the Days ("Вот это были денёчки!") и записал её со своей группой The Limeliters. Правда, сделать песню хитом ему не удалось, но лиха беда начало. Через несколько лет сингл был услышан Полом Маккартни, который выбрал его для дебюта молоденькой певицы Мэри Хопкин, продюсером которой он выступал. Разумеется, за песню он заплатил Раскину, а не настоящим авторам.

Дебют удался на славу, и песня Those Were the Days выстрелила, в течение шести недель 1968 года занимая первую строчку британского Singles Charts. В США сингл не сумел стать первым, надолго задержавшись на втором месте в Billboard Hot 100. Позже его исполняли Сэнди Шой и Далида.

Что же касается настоящих авторов, участь их была незавидна. Борис Фомин написал 150 фронтовых шлягеров и умер в неизвестности в 1948 году. Партитур после него не сохранилось: композитор всё держал в голове и почти ничего не записывал. А поэт Подревский в 1920-х годах был объявлен в СССР "кабацким подпевалой" и попал под запрет. Его имущество было описано за несвоевременную подачу документов о доходах. Он сошёл с ума и умер в 1930 году.

"Домовой" / Dont stope now

Композитор Виктор Резников и The Cover Girls. Фото © wikimedia.org, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / OrigCoverGirls

Во второй половине 1980-х на музыкальный олимп СССР ворвался молодой и никому не известный композитор-песенник Виктор Резников. Он был самоучкой, и пробиваться ему было очень сложно. Чтобы о нём узнали, ему приходилось подстерегать певцов у подъездов. Правда, потом они уже сами приходили к нему. Советские слушатели знали его по шлягерам: "Улетай, туча", "Найди меня!", "Льдинка", "Недотрога".

Песню "Домовой" Резников написал примерно в 1986–1987 годах. А в 1988 году советские граждане дожили до сотрудничества с американскими продюсерами. Совместный проект предусматривал выпуск альбомов в США. Резников был очень занят и на проект успел только в последние дни, где сыграл несколько песен, среди которых был и его "Домовой". Дальнейшее происходило без его участия: в 1991 году в США вышла песня Dont stope now. Её исполняла девичья группа The Cover Girls. Собственно, в танцевальный чарт вошла не сама песня, а сингл Don’t Stop Now / Funk Boutique. Он поднялся до 63-го места в музыкальном параде Hot Dance Music Billboard и до 8-го места в чарте Dance Club Songs.

Но тут надо признаться: изначально фамилия композитора всё же была в авторах песни в США, а потом вдруг как-то исчезла. Возможно, это было связано с гибелью Резникова в 1992 году в ДТП. А возможно, это связано с тем, что у американцев на чужие фамилии вообще память короткая. Но надо отдать им должное: они сделали из мелодии танцевальный хит. Стихи про домового сюда совершенно не подходили.

"В музыке только гармония есть" / Alexis m'attend

Людмила Сенчина и Филипп Лафонтен. Фото © ТАСС / Виталий Данильченко, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / PhilippeLafontainePageOfficie

Впрочем, это не единственный пример кражи мелодии в 1980-х годах. Например, бельгийцы позаимствовали мелодию из песни композитора Алексея Максимова "День рожденья" ("В музыке только гармония есть"), когда тот по наивности передал кому-то из европейских продюсеров кассету со своей музыкой. Эта песня была в СССР настоящим хитом, её ценили за тончайшее кружево мелодии и грустные слова поэтессы Маргариты Пушкиной. Шлягер у нас исполняли Виталий Дубинин и Людмила Сенчина.

А в 1989 году в Европе как ни в чём не бывало вышел сингл Alexis m'attend бельгийского певца Филиппа Лафонтена. Разумеется, никаких стихов Пушкиной или их перевода уже не было, а текст рассказывал о неведомом Алексее, который ждёт кого-то в холодном Петербурге, "а под курткой у него любовь". Об авторстве Максимова даже не упоминалось. Заплатил ли певец композитору, неизвестно, но он исполняет песню до сих пор.

"Из-за острова на стрежень" / The Carnival is Over

The Seekers и Степан Разин с плаката к одноимённому кинофильму. Фото © The Seekers, © wikimedia.org

В 1965 году австралийская группа The Seekers выпустила хит The Carnival is Over — "Карнавал окончен", в основу которого легла русская песня "Из-за острова на стрежень", описывающая легендарного разбойника Стеньку Разина и ситуацию, когда он из-за возмущения своей ватаги бросает за борт персидскую княжну. Если автор мелодии неизвестен, то автором стихов был русский этнограф Дмитрий Садовников, собиравший в конце XIX века легенды и сказания. Это не помешало англичанину Тому Спрингфилду просто выбросить из песни его слова, заменить их другими и отдать "новую" песню австралийцам.

Композиция принесла музыкантам известность и стала их визитной карточкой на долгие годы. Деньги полились рекой: на пике популярности англичане раскупали по 100 000 записей песни в день. Всего было продано почти полтора миллиона пластинок. The Carnival is Over три недели возглавляла британский Singles Chart осенью 1965 года, вышла на первые строчки чартов в Австралии и стала первым номером в Ирландии. Позже кавер песни выпускали "Бони М." и Ник Кейв. Что сказать? Богата земля русская талантами, коли без них не могут обойтись ни австралийцы, ни британцы.

Mi, Мi, Мi / Bboom Bboom

Группа Momoland © wikimedia.org

В 2018 году южнокорейская девчачья группа Momoland выпустила сингл Bboom Bboom, в котором поклонники российской группы "Серебро" без труда узнали хит Mi, Мi, Мi. Об этом тотчас было заявлено на официальных страницах группы. Однако представитель Momoland отверг все обвинения в плагиате, обосновав оригинальность текста весьма туманным: "Да, похожа, но это другая песня!" При этом сказать, что корейцы не знали, чей это хит, невозможно: композиция "Серебра" занимала первое место в корейском Gaon International Singles и покорила вершины хит-парадов в Японии. Кроме того, саму композицию транслировали по телевидению.

В Южной Корее бывший Mi, Mi, Mi разошёлся тиражом в 2 400 000 копий, альбом с хитом стал платиновым. В США сингл достиг 4-го места в хит-параде журнала Billboard, а на "Ютубе" клип с песней посмотрело больше полумиллиарда человек. И опять — ничего личного, только большой, глубокий карман иностранных бизнесменов.

Авторы Александр Лаврентьев