Оглавление КГБ в Египте Гость с далёкой звезды Гробница божества

О том, что КГБ располагает не только обломками кораблей пришельцев, но и останками погибших инопланетных пилотов, газеты США известили мир почти сразу после перестройки, когда кто-то из офицеров госбезопасности продал на Запад материалы так называемой голубой папки КГБ. Но не все знают, что останки инопланетян попали в лаборатории Лубянки не только в результате крушений "тарелочек" над СССР, но и другим способом: их в результате тайной операции "Исис" обнаружили и вывезли из Египта учёные с помощью военных и КГБ.

КГБ в Египте

После смерти Иосифа Сталина к власти в СССР пришёл Никита Хрущёв, мечтавший о том, чтобы завершить мировую революцию. Отныне все страны третьего мира были объявлены зоной интересов СССР. Советский Союз вваливал в их экономику огромные средства в надежде на лояльность, образование местных коммунистических партий и взятие курса на сближение с социалистическим блоком. Одной из таких стран стал Египет.

Президент Объединённой Арабской Республики Гамаль Абдель Насер Хусейн, первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв, президент Республики Ирак Абдул Салам Ареф и президент Йеменской Арабской Республики Абдалла Ас-Саляль (слева направо на первом плане) во время торжественной церемонии подрыва перемычек обводного канала на заключительном этапе перекрытия реки Нил в рамках строительства Асуанского гидроузла. Фото © ТАСС / Василий Егоров

1950-е и 1960-е годы стали апогеем советско-египетской дружбы. Сотрудничество шло в двух направлениях — военном и экономическом. С 1955 года СССР поставлял в Египет оружие, помогал реформировать армию, присылая своих военных специалистов. А 1960-е годы стали годами экономического роста Египта: с советской помощью в стране было построено больше сотни крупных промышленных предприятий. Поэтому нет ничего удивительного, что наши учёные и органы государственной безопасности могли совершить в Египте открытия чрезвычайной важности. Тем более что самым уникальным проектом советских строителей стало возведение Асуанской плотины вблизи первого порога великой реки Нил.

Это строительство было официально начато в январе 1960 года, а окончено в 1971 году. Уже в 1967 году Асуанская ГЭС стала шестой в мире по мощности. Её строительство вызвало немало проблем: под воду водохранилища Насер ушли огромные территории, было переселено больше 90 тысяч человек, но главное — в зону затопления попали участки земли с уникальным археологическим прошлым, в том числе и храмовый комплекс Абу-Симбел, высеченный в скале ещё во времена правления фараона Рамзеса II в 1279–1213 годах до нашей эры.

Фото © Wikipedia

Дважды в год в дни равноденствия солнце проникало внутрь храма и освещало статуи богов и самого фараона. Люди, далёкие от египетской культуры, узнают Абу-Симбел по четырём двадцатиметровым статуям, высеченным у восточного входа. Это изображения богов Амона, Ра-Хорахте и Птаха и фараона Рамзеса II.

Чтобы уникальные храмы Абу-Симбела не попали под затопление, советские строители разработали уникальный проект перенесения комплекса подальше от Нила на возвышенное место. Перенос длился четыре года. Всё это время советские специалисты имели возможность исследовать самые укромные уголки Абу-Симбела. Но это ещё не всё: они должны были обследовать и другие территории древней Нубии, которые попадали под затопление. И вот тут-то и могло произойти открытие, следы которого были позже тщательно спрятаны.

Гость с далёкой звезды

Фото © ТАСС / AP Photo

О том, что находка была совершена, американским газетам в 1990-х годах рассказал бывший офицер госбезопасности Виктор Ивано́вич, уехавший из СССР в США. Он передал журналистам киноплёнку, на которой люди, одетые в форму Советской армии (отчётливо видны погоны СА), под руководством людей в гражданском вскрывают в гробнице из песчаника довольно заурядный саркофаг, внутри которого находится мумия существа, названного Ивано́вичем гуманоидом.

Перебежчик рассказал журналистам, что находка была сделана в 1961 году не случайно, а в ходе спецоперации "Исис", то есть у Советов уже была какая-то информация о пришельцах, чьи останки покоятся в песках Северной Африки. Возможно, этой информацией с Советами поделились сами египтяне, а быть может, тайная спецоперация была разработана на берегах Москвы-реки. А ниточкой, ведущей в пески древней Нубии, могли стать работы известнейших российских египтологов. Их ещё до революции было в стране предостаточно. Например, в XIX веке в России работал такой всемирно известный египтолог, как Франц Баллод. Историк Борис Тураев создал целую школу востоковедения — изучал Египет и непосредственно Нубию. Уникальные свитки III тысячелетия до нашей эры нашёл в Эрмитаже и сделал достоянием общественности египтолог Владимир Голенищев.

Между прочим, один из найденных им свитков называется "О потерпевшем кораблекрушение". В нём речь идёт о человеке, которого владыка отправляет с заданием на корабле (уж не космическом ли?) по делам, но путешественник терпит кораблекрушение и попадает "в другой мир". В этом мире царит змей. Если помните, культ змея — один из главных в Древнем Египте, да и вообще в дохристианском мире Земли. Змей жалуется путешественнику, что вся его семья погибла от упавшей на Землю "звезды" (то есть, возможно, от упавшего на Землю инопланетного корабля), и преподносит гостю богатые дары, тем самым признавая его превосходство.

Сказание, согласитесь, довольно странное, но знаковое. Возможно, были и другие папирусы, привезённые паломниками и учёными из Северной Африки, в которых описывались встречи древних людей и гостей со звёзд. А это может значить, что советские учёные действительно целенаправленно искали в Египте следы древних пришельцев, а сотрудники КГБ прикрывали эти поиски, охраняя советских специалистов и обеспечивая секретность миссии.

Гробница божества

Фото © Shutterstock

Сам Виктор Ивано́вич утверждал, что черты существа, найденного в Нубии, определились неявно — это мог быть как сам инопланетянин, так и гибрид, то есть потомок гостя со звёзд и человека. Возраст находки был почтенным — около 13 тысяч лет. Присутствие на киноплёнке людей в египетских одеждах говорило о том, что для властей Египта поиски советских учёных секретом не были.

Ивано́вич выдвигал свою версию начала поисков. Якобы где-то в пустыне местные жители обнаружили древнюю гробницу. Те, кто побывал внутри неё, заболели, а когда кто-то из знающих людей перевёл иероглифы, начертанные на гробнице, как "усыпальница Бога", суеверные жители пустыни перестали бывать возле неё. Однако кто-то из местных проговорился советским учёным о существовании гробницы. Это и позволило Советам без труда найти захоронение.

На то, что находка действительно была необычной, косвенно указывают подробности съёмки: после того как людям, ведущим раскопки, становится ясно, что в саркофаге лежит не человек, в погребальную камеру заходят люди в костюмах химзащиты. И лишь после того, как они измеряют радиацию и, видимо, какие-то параметры воздуха, жестами показывают, что всё в порядке, в камеру заходят люди в гражданских костюмах.

Ивано́вич сообщил журналистам, что помимо основного захоронения в погребальной камере было найдено ещё несколько мумий, рост каждой составлял не менее двух метров, что для людей древности нехарактерно. Были найдены и артефакты инопланетного происхождения. Всё это якобы было тщательно упаковано и вывезено в СССР для изучения.

Поскольку съёмка завершилась на моменте появления в камере людей в гражданском, а существо в саркофаге во время съёмки всё время находилось не в фокусе, было размыто, история вызывала много справедливого скепсиса. Хотя как знать? Возможно, что и на самом деле руководство СССР, зная, что в 1947 году в Розуэлле в руки американцев попали инопланетные технологии, решило форсировать события. Но пошло своим путём и отыскало в Египте останки инопланетянина и инопланетные артефакты. Операция "Исис" увенчалась успехом.