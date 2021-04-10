8 историй королев красоты, которые стали смертельными мишенями для маньяков и психопатов

Лайф собрал случаи восьми девушек, которые в обмен на конкурсы лишились жизни или здоровья. Их красота внезапно стала крайне опасным бременем.

Люксовые бренды, одежда от-кутюр, путешествия и новые возможности каждый год манят тысячи девушек принять участие в очередном конкурсе красоты. Одни видят в таких соревнованиях способы вырваться из провинции, другие — изменить судьбу и заработать денег. Но, глядя на некоторые истории экс-королев, понимаешь, что красота не главный инструмент, она лишь приложение к настойчивости, вере в себя и, главное, к Фортуне, которая нередко в лучшем случае поворачивается спиной, в худшем — бросает в руки убийц.

Ольга Шлямина: абьюз и расчленение

Фото © VK / Ольга Шлямина

В марте 2021 года была убита победительница всероссийского конкурса красоты "Королева леса — 2018" Ольга Шлямина, жительница города Новодвинска. 33-летняя красавица жила одна, воспитывала сына. Семь лет встречалась с человеком по имени Владимир, который сейчас и подозревается в её убийстве. Мать победительницы конкурса вспоминает, что мужчина ревновал её дочь, был жадным, агрессивным, производил отталкивающее впечатление.

В первый раз Ольга рассталась с ним после того, как мужчина ударил её по лицу. Мать и не знала, что её дочь снова вернулась к мучителю. Подруги рассказывали, что тот якобы купил для неё квартиру, но молодая женщина отказывалась с ним съезжаться. 20 марта Ольга пропала. Следователям мужчина уже признался, что в ссоре ударил Ольгу по голове — и она скончалась. Затем он расчленил её тело, вывез за город и разбросал по лесу.

Ксения Туленкова-Мецгер: смертельное ограбление

Фото © VK / Ксения Туленкова-Мецгер

29-летняя тоненькая блондинка с томными тёмными очами Ксения была финалисткой конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. По некоторым данным, в 2015 году она завоевала ещё и титул "миссис спорт" Челябинской области. Три года Ксения жила в США, занималась бизнесом — вела спортивные курсы. В 2018 году она приехала в родной Магнитогорск навестить родителей и продать автомобиль Skoda Octavia. Грабитель — 24-летний Александр Магиленц, выступивший под видом покупателя, — заманил женщину в сервис, там несколько раз ударил её кувалдой и задушил тросиком. Тело красавицы нашли в лесу за городом. Убийце дали 22 года, но это не утешение для мужа и маленького сына, которые в один миг "осиротели".

Юлия Лемигова: убийство ребёнка

Фото © Getty Images / Scott Dudelson, Getty Images / George Rose

18-летняя дочь советского офицера Юлия Лемигова прославилась в 1989–1990 годах. Она работала моделью в первом советском модельном агентстве Сируша Бабека Idols. Сначала вышла в финал конкурса "Московская красавица", а затем дважды поднялась на пьедестал, став второй на конкурсе "Мисс СССР" и завоевав титул второй вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная", который проводился в Лас-Вегасе.

Из США в Россию она уже не вернулась — уехала в Париж, где едва не села в тюрьму. Дело в том, что она закрутила роман с местным банкиром Эдуардом Стерном, родила от него сына, который умер при странных обстоятельствах в возрасте пяти месяцев. Полиция подозревала молодую женщину в убийстве, но оказалось, что мальчика убила другая любовница француза, которая хотела расправиться и с самой Юлией. В общем, хеппи-энда не получилось, а сама Лемигова поменяла ориентацию. Вряд ли это было то, о чём мечтал её отец.

Александра Петрова: бандитские разборки

16-летняя красавица из Чебоксар Сашенька Петрова вряд ли думала, что её жизнь оборвётся так трагически. В 1996 году эта привлекательная сероглазая брюнетка победила на национальном конкурсе "Мисс Россия" и в один момент стала известной и популярной. Конкурс проходил в Великом Новгороде, а его финал транслировался на всю страну. Сашенька была признана самой красивой из 40 девушек, приехавших со всех концов России.

Для девушки из провинции, которую воспитывали мама и бабушка, это был триумф. Александру Петрову стали приглашать на телевидение, девушка стала работать в качестве фотомодели. В течение года она побывала в трёх странах, представляла Россию на международных конкурсах. Её признали лучшей моделью на Мировом чемпионате по искусствам и на конкурсе "Мисс Модэл Интернешнл", откуда Александра привезла две золотые медали — за выходы в вечернем платье и деловом костюме.

На девушку сыпались предложения от иностранных модельных агентств, её звали сниматься в Голливуде, но благоразумная Саша отказывалась от большинства предложений. Тем не менее карьера её стремительно развивалась: в 1997 году она стала победительницей на конкурсе "Человек года", в 1999 году защищала честь страны на конкурсе "Мисс Вселенная".

Дома, в Чебоксарах, Александра пользовалась покровительством обеспеченного друга — Константина Чувилина. Его криминальные связи и стали причиной трагедии. 16 сентября 2000 года Чувилин и его друг, директор рынка Радик Ахметов, были убиты киллером в подъезде дома, где жил Чувилин. 19-летняя Александра Петрова была ранена в голову рикошетом. Соседка, услышавшая шум, вызвала скорую, но до больницы Александру не довезли. Она умерла в машине.

Светлана Котова: любовь к киллеру

Светлана Котова с Александром Солоником. Фото © "Коммерсант" / В. Локтев, © Public Domain

В том же 1996 году в России появилась ещё одна признанная красавица — Светлана Котова. Вместе с Петровой она участвовала в конкурсе "Мисс Россия" и вышла в финал, но корону не получила. Голубоглазая блондинка не осталась без внимания — с ней был подписан контракт всемирно известным агентством Red Stars. В одном из ночных клубов Москвы она познакомилась с приятным, молодым и явно небедным человеком. Его звали Александр Солоник. Откуда же было девушке знать, что она связалась с известным на всю страну киллером?

Когда Солоник сбежал от бандитов Ореховской преступной группировки в Грецию, ни о чём не подозревающая Светлана продолжала его навещать. Любимый человек каждый раз встречал её охапкой алых роз и отвозил на виллу. Роман закончился трагедией — ореховские задушили Солоника в начале февраля 1997 года. Его тело нашли на свалке. Тело 22-летней красавицы обнаружили спустя три месяца — оно было упаковано в чемодан и зарыто в окрестностях Афин.

Светлана Кручинкина и Анна Мезина: добыча маньяков

Фото © Столица С, © ГТРК Мордовия

11 июня 2006 года была жестоко убита победительница местного конкурса "Мисс стиль" — 16-летняя школьница Светлана Кручинкина, жившая в мордовском городе Ардатове. Девушка возвращалась с поздней дискотеки и рассталась с подругами буквально за 300 метров от дома. 37-летний маньяк, которого нашли только через семь лет по анализу ДНК, превратил тело Светланы в кровавое месиво, изнасиловал и задушил. Сам преступник уверял, что девушка попалась ему случайно — якобы он поругался с женой и просто сорвал злобу. Однако следователи считали, что он заранее запасся верёвкой и выслеживал жертву. До этого он уже нападал на женщин и был судим. За убийство Светланы ему дали 22 года.

Родители рассказывали, что Светлана очень хотела стать модельером-дизайнером, увлекалась шитьём, придумывала новые наряды, прекрасно танцевала. Известно, что преступника подозревали ещё в одном убийстве — 15-летней школьницы Анны Мезиной, ставшей в мае 2006 года "мисс Темников". Школьницу зарезали, нанеся ей больше 20 колото-резаных ран.

Элеонора Кондратюк: вопреки всему

Фото © Instagram / eleonora_kondratyuk

Счастливая жизнь 17-летней школьницы из Дагомыса оборвалась в один миг. Много лет спустя она сама рассказывала, что после того, как получила третье место и приз зрительских симпатий на конкурсе красоты "Мисс Сочи — 98", к ней несколько раз на улице подходил познакомиться отталкивающего вида мужчина. Звали его Рубен Григорян. Элеонора слышала, что он промышляет неблаговидными делами, и от знакомства отказывалась. Мужчина вёл себя странно — истерил, заламывал руки. А потом нанял трёх исполнителей, а сам руководил ими по телефону. Злоумышленники облили девушку 92-процентной серной кислотой.

То, что пришлось пережить этой хрупкой женщине, не пожелаешь и врагу. Она выжила чудом — кроме страшных ожогов и потери зрения у неё был ожог пищевода, трахеи, бронхов. Элеонора перенесла больше двухсот операций — ей восстанавливали зрение, пересаживали кожу, волосы. Она не сдалась, стала психологом, написала книгу, вышла замуж. А её мучителям дали смехотворно маленькие сроки. Григоряну — 11 лет, а исполнителям — шесть и семь лет. Ещё один преступник был убит до суда другими бандитами.

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