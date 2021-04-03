За что в СССР расстреляли создателя первых боевых роботов

Оглавление Под крылом у власти Телетанки и роботы-бомбардировщики Голову долой

Под крылом у власти

Владимир Бекаури стал знаменит намного раньше появления такой страны, как СССР. Железнодорожного техника контрразведка Российской империи взяла на карандаш ещё в 1905 году. Сам Бекаури рассказывал, что-де до революции он мастерил бомбы для сталинского подполья в Грузии, но на деле жил небедно. Силовые структуры империи не только заприметили 23-летнего талантливого изобретателя, но и взяли его под своё крылышко: в 1907 году Бекаури перевезли в Санкт-Петербург и поселили в престижном доме № 5 на улице Таврической, в квартире с телефоном. Для заработка изобретатель делал хитроумные сейфы и механические игрушки тонкой работы, приводившие богачей в восторг.

Но своей главной работой Бекаури считал изобретательство. В 1910 году он получил первый патент на изобретение, благодаря которому на телеграфной ленте автоматически проставлялись дата и время. В 1914 году Бекаури запатентовал аппарат для регистрации и учёта простоя железнодорожных вагонов. В 1915-м он изобрёл фальшивый перископ на буе и "ныряющую" мину. К 1916 году у Бекаури было 16 личных патентов на изобретения и 46 патентов с соавторами.

После революции Бекаури с распростёртыми объятиями могли бы встретить хоть в Англии, хоть в США, но утечку мозгов предотвратил Ленин. Он заказал у Бекаури несколько дорогих сейфов для хранения документов и золота и предложил сотрудничество. Первым совместным детищем большевиков и учёных, среди которых кроме Бекаури были академик Ипатьев, профессор Ковалевский и профессор Тихвинский, в 1920 году стала ЭКСМАНИ — экспериментальная мастерская по изобретениям. Некоторые зубоскалили, что основным "изобретением" ЭКСМАНИ были взлом сейфов и экспроприация средств. Мол, большевики нуждались в средствах и добывали их привычным способом — грабежом. Возможно, так оно и было, но на этом деятельность мастерской не заканчивалась: только на 1921 год большевики выделили на изобретения 10 млн рублей.

Бекаури стал заведующим мастерской и первые результаты работы продемонстрировал уже через несколько месяцев. Совету по труду и обороне он представил сейф с электросигнализацией, экспериментальный прибор для дистанционного управления и чертежи управляемой торпеды. Одновременно с этим Бекаури развернул перед руководством перспективы роботизации армии.

Бекаури В.И. с мамой (в центре) и женой. Фото © ALLMINES.NET

Страну окружали интервенты, и проблема безопасности границ стояла остро. Поэтому сообщение Бекаури о перспективе вести войну на расстоянии вызвало воодушевление. А сам учёный красочно расписал, как недорогими, начинёнными взрывчаткой катерами на радиоуправлении можно пускать ко дну эсминцы и линкоры англичан, как с помощью радиоуправляемых подлодок можно осуществлять разведку и расстреливать живую силу противника с помощью бронированных танкеток.

Телетанки и роботы-бомбардировщики

Доклад был встречен с восторгом. Собственно, идеи уже витали в воздухе. Все знали об успешных опытах профессора Пильчикова по радиоуправлению. Подобные разработки велись в Германии, но управление катерами у немцев осуществлялось через тонкий длинный провод — и в этом была слабость метода.

Поэтому уже в июле 1921 года в обстановке секретности было создано Остехбюро со штатом 77 человек, главной задачей которого должна была стать разработка нового оружия. В первый же год на разработку было выделено 25 млн рублей — сумма по тем временам огромная.

Бюро состояло из шести отделов: специального, авиационного, электротехнического, взрывчатых веществ, подводного плавания и экспериментально-исследовательского. Несколько лет Остехбюро управляло минным заводом "Торпедо". В нём работали инженер-конструктор Алексей Асафов, инженер Пётр Бехтерев, изобретатели Павел Гроховский, Иосиф Дунда и другие талантливые учёные. Бекаури и его соратники трудились засучив рукава.

К 1924 году Бекаури и его инженер Владимир Миткевич разработали приборы "Беми" для радиоуправляемых бомб. В 1929-м они были приняты на вооружение. В бухте Балаклавы была создана первая малая автоматическая подводная лодка "Пигмей". Когда нацисты захватили Севастополь, они были поражены совершенством модели и хотели вывезти её в Германию для тщательного изучения, но лодка затонула. Только в 1980-х годах её нашла группа местных дайверов у берегов Феодосии на глубине 50 метров.

В.И. Бекаури с дочерью Нино. Фото © ALLMINES.NET

В Остехбюро был разработан первый в СССР роботизированный телетанк. Эксперименты велись на основании советской модели танка "Рено-ФТ", на который учёные установили аппаратуру для дистанционного управления. Т-18 был впервые испытан в 1930 году, в 1933-м было выпущено 7 моделей нового управляемого танка ТТ-18. В нём отсутствовали рычаги управления, а на месте водителя находилась роботизированная система, которая могла выполнять 16 команд. На расстоянии в километр танк мог останавливаться, глушить двигатель, запускать его, трогаться с места, ездить и поднимать взрывчатку на борт. Однако в серию он не пошёл — на местности он то и дело отклонялся от прямой, приходилось корректировать курс. Тем не менее в советско-финской войне 1939 года телетанки уже использовались, а к началу Великой Отечественной в Красной армии было два батальона телетанков. Видимо, на вооружении стояли более поздние модели, например ТТ-26 или ТУ-26. Они имели на борту пулемёт ДТ, пушку 45 мм, огнемёт, могли доставить к линии обороны противника 700 кг взрывчатых веществ или создать дымовую завесу.

Сведения о радиоуправляемых торпедах "Акула-1" и "Акула-2", созданных в Остехбюро, засекречены до сих пор. Известно, что Бекаури успешно испытал их на Петрозаводской губе, после чего торпеды должны были передать на испытания в армию. Велась разработка радиоуправляемого сверхтяжёлого бомбардировщика, способного доставить взрывчатку на другие континенты. В свете этого можно по-новому взглянуть на межконтинентальные перелёты Валерия Чкалова.

Голову долой

В первой половине 1930-х годов Остехбюро было переведено в Москву и вскоре стало шарашкой, в которой работали заключённые. Всего с участием Бекаури было создано и принято на вооружение 11 военных изобретений, ещё 20 технических новинок находились на стадии разработки. Самыми важными среди них были опережающие время самодвижущиеся автоматические мины, якорные мины-торпеды и заградительные мины-ракеты — все они были разработаны в СССР в 1930-х годах.

Но сталинская машина репрессий не пожалела гениального изобретателя. Поскольку по роду службы Бекаури должен был то и дело закупать недостающее оборудование, катера и радиодетали у немцев и шведов, то в 1937 году его обвинили в шпионаже в пользу Германии, а кроме этого — в растрате средств и во вредительстве. Якобы он просто растрачивал все средства, выделяемые на изобретения. На самом деле он вкладывал в бюро все деньги, которые зарабатывал. Методы допросов в НКВД были таковы, что 55-летний изобретатель подписал всё, что от него хотели. Его расстреляли 8 февраля 1938 года. Реабилитировали учёного только через 18 лет.