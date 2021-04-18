"Ехали с квеста": Лайф узнал детали аварии под Ростовом, где погибли пятеро подростков

Подростки, разбившиеся на автомобиле в Ростовской области, вчера вечером поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения 14-летнего Ильи. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Трое слева — погибшие подростки. Крайнему справа парню удалось выжить. Фото © Соцсети

По его данным, туда несовершеннолетних отвезла мама Ильи. А вот почему на обратном пути за руль сел сам парень, предстоит выяснить полицейским.

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

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