Стало известно, куда россияне полетят отдыхать на майские праздники

Маршрут Москва — Симферополь стал самым популярным направлением на приближающиеся майские праздники. При этом за два года цена на перелёт в один конец выросла на 4% — с 6378 до 6618 рублей, сообщает RT.

Вместе с Симферополем в первую тройку также вошли Сочи и Краснодар с вылетами из Москвы. Однако, в отличие от столицы Крыма, средняя стоимость авиабилетов в эти города снизилась. Перелёт до Сочи подешевел на 2% (с 6313 до 6160 рублей), а в Краснодар — на 10% (с 6374 до 5723 рублей).

Также популярными направлениями на майские выходные стали Минеральные Воды, Анапа и Санкт-Петербург. Средний чек на один перелёт по стране в этом году составил 7399 рублей против 7321 рубля в аналогичный период два года назад.

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