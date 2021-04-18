Стало известно, куда россияне полетят отдыхать на майские праздники
Выяснилось, что билеты в некоторые города за два года подешевели, а в целом средний чек на перелёт по России практически не изменился.
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Маршрут Москва — Симферополь стал самым популярным направлением на приближающиеся майские праздники. При этом за два года цена на перелёт в один конец выросла на 4% — с 6378 до 6618 рублей, сообщает RT.
Вместе с Симферополем в первую тройку также вошли Сочи и Краснодар с вылетами из Москвы. Однако, в отличие от столицы Крыма, средняя стоимость авиабилетов в эти города снизилась. Перелёт до Сочи подешевел на 2% (с 6313 до 6160 рублей), а в Краснодар — на 10% (с 6374 до 5723 рублей).
Также популярными направлениями на майские выходные стали Минеральные Воды, Анапа и Санкт-Петербург. Средний чек на один перелёт по стране в этом году составил 7399 рублей против 7321 рубля в аналогичный период два года назад.
Ранее Лайф рассказывал, как изменились цены на авиабилеты по России после ограничения сообщения с Турцией и Танзанией.
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