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Стало известно, куда россияне полетят отдыхать на майские праздники

Выяснилось, что билеты в некоторые города за два года подешевели, а в целом средний чек на перелёт по России практически не изменился.

18 апреля 2021, 07:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Маршрут Москва — Симферополь стал самым популярным направлением на приближающиеся майские праздники. При этом за два года цена на перелёт в один конец выросла на 4% — с 6378 до 6618 рублей, сообщает RT.

Вместе с Симферополем в первую тройку также вошли Сочи и Краснодар с вылетами из Москвы. Однако, в отличие от столицы Крыма, средняя стоимость авиабилетов в эти города снизилась. Перелёт до Сочи подешевел на 2% (с 6313 до 6160 рублей), а в Краснодар — на 10% (с 6374 до 5723 рублей).

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Также популярными направлениями на майские выходные стали Минеральные Воды, Анапа и Санкт-Петербург. Средний чек на один перелёт по стране в этом году составил 7399 рублей против 7321 рубля в аналогичный период два года назад.

Ранее Лайф рассказывал, как изменились цены на авиабилеты по России после ограничения сообщения с Турцией и Танзанией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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