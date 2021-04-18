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В России разработали законопроект, запрещающий взыскивать с несовершеннолетних долги умерших родителей

Предложен целый ряд изменений в законы, но главный из них, что теперь ребёнку гарантируется иммунитет по долговым обязательствам.

18 апреля 2021, 08:02

Фото © Pixabay

Несовершеннолетним не следует платить за услуги ЖКХ, а также по кредитам, налогам и другим обязательствам их умерших или отсутствующих родителей. Такого мнения придерживаются в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП). В связи с этим там подготовили проект федерального закона, согласно которому с детей данные платежи взыскивать будет запрещено, пишет RT.

Председатель НСЗПП Павел Шапкин привёл в пример ситуацию, когда в Новосибирской области шестилетняя девочка оказалась ответчиком в суде по делу о долгах по ЖКХ умершей матери, поскольку к ней подала иск энергетическая компания. То же самое было и в Челябинске, когда годовалая девочка унаследовала ипотечные платежи умершей матери.

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Шапкин пояснил, что в законодательстве нет норм, которые бы ограничивали использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долгам. В связи с этим в НСЗПП создали проект закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением иммунитета несовершеннолетних граждан Российской Федерации по долговым и имущественным обязательствам". Соответствующее обращение адресовано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и профильным министерствам. Речь идёт об изменениях в Гражданский кодекс.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход россиян.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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