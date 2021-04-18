В России разработали законопроект, запрещающий взыскивать с несовершеннолетних долги умерших родителей
Предложен целый ряд изменений в законы, но главный из них, что теперь ребёнку гарантируется иммунитет по долговым обязательствам.
Фото © Pixabay
Несовершеннолетним не следует платить за услуги ЖКХ, а также по кредитам, налогам и другим обязательствам их умерших или отсутствующих родителей. Такого мнения придерживаются в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП). В связи с этим там подготовили проект федерального закона, согласно которому с детей данные платежи взыскивать будет запрещено, пишет RT.
Председатель НСЗПП Павел Шапкин привёл в пример ситуацию, когда в Новосибирской области шестилетняя девочка оказалась ответчиком в суде по делу о долгах по ЖКХ умершей матери, поскольку к ней подала иск энергетическая компания. То же самое было и в Челябинске, когда годовалая девочка унаследовала ипотечные платежи умершей матери.
Шапкин пояснил, что в законодательстве нет норм, которые бы ограничивали использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долгам. В связи с этим в НСЗПП создали проект закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением иммунитета несовершеннолетних граждан Российской Федерации по долговым и имущественным обязательствам". Соответствующее обращение адресовано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и профильным министерствам. Речь идёт об изменениях в Гражданский кодекс.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход россиян.
Выбор редакции
Суд освободил шестилетнюю девочку от коммунального долга умершей мамы
Полез за мячом и соскользнул: Под Новосибирском нашли тело мальчика, упавшего в разлившуюся во время половодья реку
В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу
"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео
Бессмертные "понторезки": 10 надёжных иномарок на вторичном рынке по цене Lada Vesta
Комментариев: 0