Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Праге забор российского посольства забрызгали кетчупом

Местные стражи порядка задержали семерых подозреваемых.

18 апреля 2021, 08:15
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Чешская полиция в Праге ночью выезжала на площадь Бориса Немцова к Посольству РФ. Причиной стало то, что группа людей облила кетчупом забор, окружающий территорию российского представительства.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

"Полиция задержала семь человек, которые в ночь на воскресенье облили стены Посольства РФ кетчупом. Ведётся расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении", — заявил журналистам представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.

В Чехии допустили отстранение России от тендера на достройку АЭС

В Чехии допустили отстранение России от тендера на достройку АЭС

Отмечается, что стены посольства уже очищены. Задержанные рассказали полиции, что кетчуп должен был стать символом крови погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе Злина на востоке Чехии.

В Совфеде назвали чушью заявления о причастности Петрова и Боширова к взрыву в Чехии

В Совфеде назвали чушью заявления о причастности Петрова и Боширова к взрыву в Чехии

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИДе назвали действия Чехии фокусами.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Украина объявила о высылке старшего дипломата российского посольства в Киеве

вчера в 15:24

"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам

сегодня в 09:04

В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов

сегодня в 09:23

В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

сегодня в 09:15

"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео

сегодня в 09:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1