В Праге забор российского посольства забрызгали кетчупом
Местные стражи порядка задержали семерых подозреваемых.
Фото © Соцсети
Чешская полиция в Праге ночью выезжала на площадь Бориса Немцова к Посольству РФ. Причиной стало то, что группа людей облила кетчупом забор, окружающий территорию российского представительства.
Фото © Соцсети
"Полиция задержала семь человек, которые в ночь на воскресенье облили стены Посольства РФ кетчупом. Ведётся расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении", — заявил журналистам представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.
Отмечается, что стены посольства уже очищены. Задержанные рассказали полиции, что кетчуп должен был стать символом крови погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе Злина на востоке Чехии.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИДе назвали действия Чехии фокусами.
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