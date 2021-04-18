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Категорий: 18

За сутки в России выявили менее девяти тысяч новых случаев ковида

Полностью выздоровел за последние 24 часа 7391 человек, умерло 389 пациентов.

18 апреля 2021, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России за сутки выявлено 8632 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7391 человек, — сообщает оперштаб.

По числу новых заболевших лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области.

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Всего в России выявлен 4 702 101 случай CoViD-19 в 85 регионах. Скончалось 105 582 пациента, выздоровело 4 326 780 человек.

Напомним, накануне стало известно, что в Москве за сутки выявили максимум случаев ковида с конца января, а прирост числа инфицированных относительно всего населения города составил 0,27%.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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