За сутки в России выявили менее девяти тысяч новых случаев ковида

В России за сутки выявлено 8632 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7391 человек, — сообщает оперштаб.

По числу новых заболевших лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области.

Всего в России выявлен 4 702 101 случай CoViD-19 в 85 регионах. Скончалось 105 582 пациента, выздоровело 4 326 780 человек.

Напомним, накануне стало известно, что в Москве за сутки выявили максимум случаев ковида с конца января, а прирост числа инфицированных относительно всего населения города составил 0,27%.

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