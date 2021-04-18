Что скрывает завод по производству секс-роботов: 17 фото из реального "Мира Дикого Запада"

Компания RealDoll приоткрыла завесу тайны над тем, как рождаются секс-куклы нового поколения, передаёт Daily Star.

Секс-куклы RealDoll очень похожи на людей, но теперь мы точно знаем, что они не из плоти и крови. В инстаграм-аккаунте бренда опубликованы снимки с фабрики по их производству

Секс-конвейер. Фото © Instagram / realdoll

В 2020 году компания RealDoll была признана лучшим производителем секс-кукол. В этот же год в связи с пандемией коронавируса спрос на такие товары достиг исторического пика

Так рождается красота. Фото © Instagram / realdoll

Мы в абсолютном восторге от этой награды! Она нашла достойное место в нашей штаб-квартире. Спасибо всем, кто проголосовал за нас и помог превратить мечту в реальность! Мэттью МакМаллен Исполнительный директор RealDoll

В этой голове не ветер, а провода. Фото © Instagram / realdoll

Из-за ограничений во многих странах мира люди стали реже встречаться вживую. Производители товаров для взрослых ликуют: такого всплеска интереса к своей продукции они не припомнят

Последние штрихи перед отправкой клиенту. Фото © Instagram / realdoll

Число заказов, по данным самих производителей, выросло на целых 35%

Куклы продуманы до мелочей. Фото © Instagram / realdoll

В среднем покупатели секс-кукол разных брендов тратят на них около трёх тысяч долларов (более 200 тысяч рублей)

Некоторые фотографии с фабрики напоминают кадры из сериала "Мир Дикого Запада". Фото © Instagram / realdoll

Базовая модель RealDoll стоит около четырёх тысяч долларов (более 300 тысяч рублей), но, если вы хотите максимальной реалистичности, можно взять версию за 12 тысяч (почти миллион рублей)

Лики любви. Фото © Instagram / realdoll

В год пандемии не обошлось и без накладок: крупная партия туловищ задержалась на китайских заводах из-за приостановки международного транспортного сообщения

RealDoll, вид сзади. Фото © Instagram / realdoll

Но работники RealDoll не унывают. Кажется, то, чем они занимаются, доставляет им истинное наслаждение

Фото © Instagram / realdoll

Заказчик может запрограммировать свою куклу так, как считает нужным. Она будет поддерживать простую беседу и использовать мимику для выражения эмоций

Чего изволите? Фото © Instagram / realdoll

По мнению производителя, не за горами тот день, когда киберспутницы будут обладать полноценным искусственным интеллектом

Взгляд из будущего. Фото © Instagram / realdoll

Судя по всему, ждать действительно осталось недолго

Фото © Instagram / realdoll

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