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Супруги всего за 6 недель полностью преобразили дом, благодаря чему его цена повысилась на 5 млн

Эвелина и Пшемыслав специально взяли отпуск, чтобы сразу сделать весь ремонт. Причём обошёлся он им в весьма скромную сумму.

18 апреля 2021, 05:00

Фото © Jam Press

Супружеская пара полностью преобразила свой первый дом всего за шесть недель, увеличив его стоимость на £45 тыс. (около 4,8 млн рублей). 36-летняя Эвелина Мейка и её 33-летний муж Пшемыслав приобрели недвижимость в Регби, Уорикшир, в мае 2018 года. Тогда её стоимость составляла £155 тыс. (около 12,9 млн рублей по старому курсу), сообщает The Sun.

Фото © Jam Press

Фото © Jam Press

Состояние дома оставляло желать лучшего. Здесь жила пожилая дама, и она умерла. Я думаю, что она ничего не делала с постройкой в течение 30 лет

Эвелина Мейка

Фото © Jam Press

Фото © Jam Press

К счастью супругов, электричество и водопровод оказались в полном порядке, но сам дом нуждался в полном ремонте, чтобы можно было в нём жить. Эвелина и Пшемыслав, родители 12-летней Амелии и девятилетней Лены, специально взяли отпуск, чтобы посвятить всё свободное время ремонту.

Фото © Jam Press

Фото © Jam Press

Они сняли все ковры и обои и полностью убрали кухню и ванную. Супруги отдали £5300 за новые окна и новую входную дверь, а также £2200 за новый котёл. В общей сложности они потратили £ 18 000 фунтов на ремонт, стараясь по возможности снизить расходы. Однако после переезда пара не перестала совершенствовать интерьер, и в этом им помогли подержанные товары. А некоторые вещи Пшемыслав смастерил сам, например журнальный столик в гостиной.

Фото © Jam Press

Фото © Jam Press

Мне нравится, что в итоге у нас получилось. Это наш первый дом, и мы сделали его абсолютно таким, как нам хотелось. Каждый день мы счастливы только от того, что решились на эту авантюру

Эвелина Мейка

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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