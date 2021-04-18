Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами

Родители хотели поучаствовать в челлендже, на который их вдохновил новый фильм "День "да", и договорились со своими детьми, что будут делать всё, что они им скажут. Уже совсем скоро стало ясно, что этот пранк вышел из-под контроля.

18 апреля 2021, 06:00

Фото © Family Lockdown Tips & Ideas

Недавно на стриминговом Netflix-сервисе вышел фильм "День "да". По сюжету картины дети договариваются со своими родителями, что на протяжении 24 часов в этой семье отдавать приказы будут именно малыши. Вдохновившись этой идеей, одна мама подбила мужа устроить это в реальной жизни и посмотреть, что из этого получится. По результатам дня можно с уверенностью сказать, ещё раз на такой эксперимент они вряд ли пойдут.

Фото © Family Lockdown Tips & Ideas

Фото © Family Lockdown Tips & Ideas

Мама поделилась фотографиями вышедшего из-под контроля пранка в Facebook-группе Family Lockdown Tips & Ideas. В комментариях женщина призналась, что во время локдауна детей постоянно приходилось во всём ограничивать и теперь пришло время наконец сказать им да! Малыши свою возможность не упустили. Начался день с того, что брат с сестрой сделали родителям "лёгкий" макияж и подобрали весьма экстравагантные наряды. Сразу после этого семья села в автомобиль и направилась в ближайший Макдоналдс на макзавтрак. Настороженные взгляды посетителей заправки по пути сразу намекнули — день будет не из лёгких.

А после этого они решили выставить мамочку и папочку дураками на автостоянке, ага. Нам нужно было помыть машину, но ближайшая автомойка была закрыта, поэтому пришлось пользоваться ручной. Несколько парней драили наши стёкла, глядя и показывая на нас пальцами

Мама маленьких хулиганов

Фото © Family Lockdown Tips & Ideas

Фото © Family Lockdown Tips & Ideas

А закончился день "да" в парке, где все ответственные родители говорили чадам держаться подальше от двух сумасшедших странного вида. Дети пары же не могли удержаться от соблазна проторчать на батуте так долго, как только смогут. Мама посоветовала всем провести такой день, но в начале нужно обязательно установить несколько важных правил, пишет Mirror.

1. Никаких опасных желаний — мы хотели пережить этот день

2. Ломать можно только то, что можно привести в порядок до конца дня. Поэтому во время мойки окна были плотно закрыты

3. На берегу нужно обговорить бюджет. Мы потратили не больше двадцатки фунтов (две тысячи рублей)

4. Наслаждайтесь моментом!

Мама маленьких хулиганов

Родители хотели сделать торт в форме гусеницы, но получилось не насекомое, а бисквитный демон

Родители хотели сделать торт в форме гусеницы, но получилось не насекомое, а бисквитный демон

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отцы преклонного возраста: 5 звёзд, которые поздно стали родителями

13 апреля, 11:50

Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

9 марта, 08:29

Супруги всего за 6 недель полностью преобразили дом, благодаря чему его цена повысилась на 5 млн

сегодня в 05:00
adult

Пятеро подростков погибло в результате жуткой аварии в Ростовской области — видео

сегодня в 06:03

"Надо валить из страны": Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать

сегодня в 05:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1