Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами

1. Никаких опасных желаний — мы хотели пережить этот день

2. Ломать можно только то, что можно привести в порядок до конца дня. Поэтому во время мойки окна были плотно закрыты

3. На берегу нужно обговорить бюджет. Мы потратили не больше двадцатки фунтов (две тысячи рублей)

4. Наслаждайтесь моментом!