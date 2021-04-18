Родители целый день соглашались на всё, что им говорили дети, и результат нужно видеть своими глазами
Родители хотели поучаствовать в челлендже, на который их вдохновил новый фильм "День "да", и договорились со своими детьми, что будут делать всё, что они им скажут. Уже совсем скоро стало ясно, что этот пранк вышел из-под контроля.
Недавно на стриминговом Netflix-сервисе вышел фильм "День "да". По сюжету картины дети договариваются со своими родителями, что на протяжении 24 часов в этой семье отдавать приказы будут именно малыши. Вдохновившись этой идеей, одна мама подбила мужа устроить это в реальной жизни и посмотреть, что из этого получится. По результатам дня можно с уверенностью сказать, ещё раз на такой эксперимент они вряд ли пойдут.
Мама поделилась фотографиями вышедшего из-под контроля пранка в Facebook-группе Family Lockdown Tips & Ideas. В комментариях женщина призналась, что во время локдауна детей постоянно приходилось во всём ограничивать и теперь пришло время наконец сказать им да! Малыши свою возможность не упустили. Начался день с того, что брат с сестрой сделали родителям "лёгкий" макияж и подобрали весьма экстравагантные наряды. Сразу после этого семья села в автомобиль и направилась в ближайший Макдоналдс на макзавтрак. Настороженные взгляды посетителей заправки по пути сразу намекнули — день будет не из лёгких.
А после этого они решили выставить мамочку и папочку дураками на автостоянке, ага. Нам нужно было помыть машину, но ближайшая автомойка была закрыта, поэтому пришлось пользоваться ручной. Несколько парней драили наши стёкла, глядя и показывая на нас пальцами
А закончился день "да" в парке, где все ответственные родители говорили чадам держаться подальше от двух сумасшедших странного вида. Дети пары же не могли удержаться от соблазна проторчать на батуте так долго, как только смогут. Мама посоветовала всем провести такой день, но в начале нужно обязательно установить несколько важных правил, пишет Mirror.
1. Никаких опасных желаний — мы хотели пережить этот день
2. Ломать можно только то, что можно привести в порядок до конца дня. Поэтому во время мойки окна были плотно закрыты
3. На берегу нужно обговорить бюджет. Мы потратили не больше двадцатки фунтов (две тысячи рублей)
4. Наслаждайтесь моментом!
WOW-news
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