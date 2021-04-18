"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам

Чешские власти могли принять решение о высылке российских дипломатов под давлением Запада. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. Эксперт напомнил, что недавно Италия также обвинила сотрудников российского диппредставительства в разведдеятельности. А затем дипломатов выслали и из США.

"И Брюссель, и Вашингтон давят на своих коллег, партнёров, на страны НАТО для того, чтобы был некий скоординированный ответ на якобы имеющее место давление и влияние России в этих самых странах", — цитирует эксперта телеканал "360".

Дудаков уверен, что таким образом американский президент Джо Байден пытается показать, что у него есть коалиция стран, которые по его требованию будут противостоять так называемой российской агрессии. При этом политолог совершенно не исключает ответных действий России в отношении Чехии.

Авторы