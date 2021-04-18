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Категорий: 18

"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам

Президент Соединённых Штатов таким образом хочет показать миру, что у него есть коалиция стран, готовых по первому требованию противостоять России, считает эксперт.

18 апреля 2021, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Чешские власти могли принять решение о высылке российских дипломатов под давлением Запада. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. Эксперт напомнил, что недавно Италия также обвинила сотрудников российского диппредставительства в разведдеятельности. А затем дипломатов выслали и из США.

"И Брюссель, и Вашингтон давят на своих коллег, партнёров, на страны НАТО для того, чтобы был некий скоординированный ответ на якобы имеющее место давление и влияние России в этих самых странах", — цитирует эксперта телеканал "360".

В МИД РФ ответили на высылку Чехией 18 российских дипломатов

В МИД РФ ответили на высылку Чехией 18 российских дипломатов

Дудаков уверен, что таким образом американский президент Джо Байден пытается показать, что у него есть коалиция стран, которые по его требованию будут противостоять так называемой российской агрессии. При этом политолог совершенно не исключает ответных действий России в отношении Чехии.

Как сообщал Лайф, накануне стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Председатель правительства страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. Позже связь их розыска с высылкой дипломатов в Чехии опровергли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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