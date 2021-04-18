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Полез за мячом и соскользнул: Под Новосибирском нашли тело мальчика, упавшего в разлившуюся во время половодья реку

Волонтёры обнаружили погибшего ребёнка в 70 метрах от берега после того, как уровень воды в реке Власихе начал снижаться.

18 апреля 2021, 08:53
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mash_siberia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Siberia</a></p>

Фото © Telegram / Mash Siberia

Спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, который в новосибирском городе Обь упал в разлившуюся в половодье речку Власиха. Ребёнка унесло течением, и он утонул, пишет Mash Siberia.

15 апреля мальчик гулял с друзьями у водоёма. Около шести часов ребята стали расходиться, а ребёнок с велосипедом вернулся за мячом и соскользнул с дамбы в воду.

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Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере во время рыбалки

Как сообщает СУ СК России по Новосибирской области, в последние дни уровень Власихи стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели мальчика, группа волонтёров и местных жителей обнаружила его тело.

Ранее Лайф сообщал, что красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей. Во время купания девочка ушла под воду и захлебнулась. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.

Парень утонул в пруду на северо-востоке Москвы, бросившись на помощь щенку — видео

Парень утонул в пруду на северо-востоке Москвы, бросившись на помощь щенку — видео

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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