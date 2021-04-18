Полез за мячом и соскользнул: Под Новосибирском нашли тело мальчика, упавшего в разлившуюся во время половодья реку

Спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, который в новосибирском городе Обь упал в разлившуюся в половодье речку Власиха. Ребёнка унесло течением, и он утонул, пишет Mash Siberia.

15 апреля мальчик гулял с друзьями у водоёма. Около шести часов ребята стали расходиться, а ребёнок с велосипедом вернулся за мячом и соскользнул с дамбы в воду.

Как сообщает СУ СК России по Новосибирской области, в последние дни уровень Власихи стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели мальчика, группа волонтёров и местных жителей обнаружила его тело.

Ранее Лайф сообщал, что красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей. Во время купания девочка ушла под воду и захлебнулась. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.

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