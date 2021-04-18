Полез за мячом и соскользнул: Под Новосибирском нашли тело мальчика, упавшего в разлившуюся во время половодья реку
Волонтёры обнаружили погибшего ребёнка в 70 метрах от берега после того, как уровень воды в реке Власихе начал снижаться.
Фото © Telegram / Mash Siberia
Спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, который в новосибирском городе Обь упал в разлившуюся в половодье речку Власиха. Ребёнка унесло течением, и он утонул, пишет Mash Siberia.
15 апреля мальчик гулял с друзьями у водоёма. Около шести часов ребята стали расходиться, а ребёнок с велосипедом вернулся за мячом и соскользнул с дамбы в воду.
Как сообщает СУ СК России по Новосибирской области, в последние дни уровень Власихи стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели мальчика, группа волонтёров и местных жителей обнаружила его тело.
Ранее Лайф сообщал, что красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей. Во время купания девочка ушла под воду и захлебнулась. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.
Выбор редакции
В России разработали законопроект, запрещающий взыскивать с несовершеннолетних долги умерших родителей
Открытие века: российские учёные искали способ борьбы с диабетом, а изобрели беспохмельную водку
"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео
В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу
Бессмертные "понторезки": 10 надёжных иномарок на вторичном рынке по цене Lada Vesta
Комментариев: 0