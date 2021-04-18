В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов

133 противотанковые мины установили украинские военные, расположив их очень близко к жилым домам и дорогам около города Марьинка и посёлка Доломитное, которые находятся на линии разграничения сил в Донбассе. Об этом заявила Народная милиция самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

"В зоне ответственности 28-й и 59-й бригад ВФУ противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 133 мин вблизи Доломитного и Марьинки, в непосредственной близости от жилых домов и дорог общего пользования", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что украинская сторона активно мешает работе международных наблюдателей. В ДНР добавили, что Миссия ОБСЕ зафиксировала эти и другие нарушения на территории Донбасса.

Напомним, ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими вооружёнными силами.

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