В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов
Это нарушение, по словам представителей Народной милиции, уже зафиксировала Миссия ОБСЕ.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
133 противотанковые мины установили украинские военные, расположив их очень близко к жилым домам и дорогам около города Марьинка и посёлка Доломитное, которые находятся на линии разграничения сил в Донбассе. Об этом заявила Народная милиция самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.
"В зоне ответственности 28-й и 59-й бригад ВФУ противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 133 мин вблизи Доломитного и Марьинки, в непосредственной близости от жилых домов и дорог общего пользования", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что украинская сторона активно мешает работе международных наблюдателей. В ДНР добавили, что Миссия ОБСЕ зафиксировала эти и другие нарушения на территории Донбасса.
Напомним, ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими вооружёнными силами.
Лента новостей
В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу
сегодня в 09:15
"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео
сегодня в 09:07
"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам
сегодня в 09:04
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
Выбор редакции
В Польше увидели угрозу собственной безопасности из-за конфликта на Украине
Опубликованы кадры запуска мин из универсального минного заградителя УМЗ-Г
Старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков
В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников
Из Испании в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов
Комментариев: 0