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В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов

Это нарушение, по словам представителей Народной милиции, уже зафиксировала Миссия ОБСЕ.

18 апреля 2021, 09:23

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

133 противотанковые мины установили украинские военные, расположив их очень близко к жилым домам и дорогам около города Марьинка и посёлка Доломитное, которые находятся на линии разграничения сил в Донбассе. Об этом заявила Народная милиция самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

"В зоне ответственности 28-й и 59-й бригад ВФУ противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 133 мин вблизи Доломитного и Марьинки, в непосредственной близости от жилых домов и дорог общего пользования", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что украинская сторона активно мешает работе международных наблюдателей. В ДНР добавили, что Миссия ОБСЕ зафиксировала эти и другие нарушения на территории Донбасса.

В ДНР и ЛНР заявили о размещении украинской военной техники в Донбассе

В ДНР и ЛНР заявили о размещении украинской военной техники в Донбассе

Напомним, ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими вооружёнными силами.

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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