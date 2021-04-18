Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом
Все друзья школьника изначально тоже вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине.
Кадр видео / Соцсети
Видео, снятое из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом. Видео © Соцсети
Подросток, который устроил смертельное ДТП в Ростовской области с пятью жертвами, сам взял ключи от Hyundai, вернувшись домой после квеста в Новочеркасске. Его родители утверждают, что вся семья на тот момент спала, сообщил Лайфу источник.
По его данным, все друзья школьника изначально тоже вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине. Во время поездки один из подростков снимал происходившее на камеру телефона.
Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.
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