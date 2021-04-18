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Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Все друзья школьника изначально тоже вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине.

18 апреля 2021, 09:34
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Кадр видео / Соцсети

Видео, снятое из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом. Видео © Соцсети

Подросток, который устроил смертельное ДТП в Ростовской области с пятью жертвами, сам взял ключи от Hyundai, вернувшись домой после квеста в Новочеркасске. Его родители утверждают, что вся семья на тот момент спала, сообщил Лайфу источник.

По его данным, все друзья школьника изначально тоже вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине. Во время поездки один из подростков снимал происходившее на камеру телефона.

"Ехали с квеста": Лайф узнал детали аварии под Ростовом, где погибли пятеро подростков

"Ехали с квеста": Лайф узнал детали аварии под Ростовом, где погибли пятеро подростков

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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