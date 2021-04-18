Впервые с января в России выросло число выявленных за неделю случаев коронавируса

В России впервые с середины января число выявленных за неделю случаев коронавируса превысило показатели предыдущих семи дней, примерно четверть всех новых заражений приходится на Москву. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 12 по 18 апреля в стране выявили 60 711 случаев ковида против 60 496 неделей ранее. При этом в столице подтвердили 15 457 новых случаев, тогда как с 5 по 11 апреля было 13 749 инфицированных.

Кроме того, впервые с декабря прошлого года зафиксирован рост коэффициента заражения ковидом. Его показатель увеличился до 1,07. В Москве же коэффициент достиг 1,33, для города это максимум с 7 октября. При этом показатель превышает единицу только в трёх из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо столицы это Подмосковье (1,04) и Ростовская область (1,01).

Лайф напоминает, что за последние сутки в России было выявлено 9,3 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях.

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