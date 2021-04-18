Из Испании в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов
Мужчина находился на Пиренеях с марта 2018 года. С сентября 2019-го он сидел в тюрьме.
Кадр из видео МВД Медиа
Власти Испании экстрадировали в Россию мошенника, который с сообщниками похитил более семи миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".
Мужчина находился в Испании с марта 2018 года. С сентября 2019-го он сидел в тюрьме.
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По версии следствия, в 2017 году злоумышленник и его "коллега" по криминалу изготовили несколько поддельных договоров на поставку материалов и оборудования на общую сумму более семи миллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги были переведены на счёт фирмы, которая не осуществляла какую-либо хозяйственную деятельность, а потом похищены соучастниками.
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Ранее Лайф писал о том, что Россия согласилась выдать Испании мужчину, обвиняемого в убийстве. Также он подозревается в покушении на сбыт наркотиков.
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