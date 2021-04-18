ВОЗ назвала тревожной текущую ситуацию с ковидом в мире

За последнее время в мире усилился рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса. Об этом в беседе с ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всём мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев CoViD-19 и 2 930 732 смерти. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвёртой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами", — рассказала Вуйнович.

Она отметила, что необходимо обращать пристальное внимание на риски и все меры безопасности при международных поездках. ВОЗ опубликовала соответствующие рекомендации. Они периодически обновляются, и с ними были ознакомлены все страны мира.

"ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введённые для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях", — добавила Вуйнович.

Напомним, что за последние сутки в России выявлен 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах. Впервые с декабря прошлого года зафиксирован рост коэффициента заражения ковидом.

Ранее президент США Джо Байден призвал весь мир готовиться к следующей пандемии. О каком конкретно заболевании говорил американский лидер, он не пояснил, однако заверил, что Белый дом такую опасность учитывает.

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