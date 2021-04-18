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Белорусская оппозиция углядела в предотвращённом на Лукашенко покушении провокацию

Там также призвали воздержаться от поспешных выводов и каких-либо действий, которые могут нанести ущерб независимости республики.

18 апреля 2021, 10:54

Кадр из видео © "Пул Первого"

Появившаяся накануне информация о предотвращённом покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей похожа на спланированную заранее провокацию. С таким заявлением выступила пресс-служба экс-кандидата в президенты страны и лидера оппозиции Светланы Тихановской.

"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Белоруссии и США", — заявили в пресс-службе.

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Там также призвали воздержаться от поспешных выводов и каких-либо действий, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Белоруссии.

Как ранее заявил белорусский президент, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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