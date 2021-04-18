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Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года

На окончательное решение будут влиять несколько факторов, в том числе и работа над национальной орбитальной станцией нового поколения.

18 апреля 2021, 11:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) до 2025 года. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова. Как сообщает ТАСС, окончательное решение будет принято по итогам обследования станции, ресурс которой давно подошёл к концу, поэтому её состояние далеко от идеального.

"В последнее время всё чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции", — сообщили в аппарате.

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Там отметили, что иностранных партнёров по проекту предупредят об окончательном решении. При этом в "Роскосмосе" добавили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не раньше чем через несколько лет.

"У нас есть согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы", — заявили в госкорпорации.

Опубликованы фотографии трещин, через которые с МКС уходил воздух

Опубликованы фотографии трещин, через которые с МКС уходил воздух

Также в "Роскосмосе" отметили, что на решение повлияет прогресс работ над развёртыванием национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

Напомним, накануне с МКС вернулись двое российских космонавтов и астронавт США. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась в степной местности примерно в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. "Роскосмос" показал фото Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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