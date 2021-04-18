Песков рассказал, почему Путин любит отдыхать в Сибири

Президент России Владимир Путин любит разные уголки страны, но для уединённого отдыха выбирает Сибирь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Видимо, он так прикипел всё-таки душой к Сибири, он её действительно любит", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом представитель Кремля добавил, что Путин бывает и на Дальнем Востоке, а также в Крыму и на Красной Поляне в Сочи.

"Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает всё-таки уединяться в Сибири, действительно так", — отметил Песков.

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