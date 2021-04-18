Песков рассказал, почему Путин любит отдыхать в Сибири
При этом представитель Кремля добавил, что Путин бывает и на Дальнем Востоке, а также в Крыму и в Сочи.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин любит разные уголки страны, но для уединённого отдыха выбирает Сибирь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Видимо, он так прикипел всё-таки душой к Сибири, он её действительно любит", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
При этом представитель Кремля добавил, что Путин бывает и на Дальнем Востоке, а также в Крыму и на Красной Поляне в Сочи.
"Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает всё-таки уединяться в Сибири, действительно так", — отметил Песков.
Как уже сообщал Лайф, во время недавнего отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться сюда.
Выбор редакции
"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян
Песков рассказал, когда будет принято решение об участии Путина в саммите по климату
Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года
Хотели сделать красивое селфи: Отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад - видео
Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице
Комментариев: 0