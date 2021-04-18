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Категорий: 18

Песков рассказал, почему Путин любит отдыхать в Сибири

При этом представитель Кремля добавил, что Путин бывает и на Дальнем Востоке, а также в Крыму и в Сочи.

18 апреля 2021, 11:27
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин любит разные уголки страны, но для уединённого отдыха выбирает Сибирь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Видимо, он так прикипел всё-таки душой к Сибири, он её действительно любит", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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При этом представитель Кремля добавил, что Путин бывает и на Дальнем Востоке, а также в Крыму и на Красной Поляне в Сочи.

"Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает всё-таки уединяться в Сибири, действительно так", — отметил Песков.

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Как уже сообщал Лайф, во время недавнего отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться сюда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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