"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян
Первый раз глава государства привился 23 марта, а о втором сообщил 14 апреля.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса произвела положительное влияние на общество. Такое мнение высказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Напомним, первый раз президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта, при этом в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам Путин позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. А 14 апреля президент сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса.
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