"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян

Вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса произвела положительное влияние на общество. Такое мнение высказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".