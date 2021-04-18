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Песков рассказал, когда будет принято решение об участии Путина в саммите по климату

Мероприятие международного формата должно состояться уже в конце следующей недели в онлайн-формате.

18 апреля 2021, 11:44
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин </p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Примет ли участие в онлайн-саммите по климату президент России Владимир Путин, пока не известно, поскольку Кремлю сперва необходимо тщательно проанализировать мероприятие, а также понять, кто будет выступать на нём в качестве председателя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очерёдности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Начинаем получать информацию": В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите по климату

"Начинаем получать информацию": В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите по климату

Он уточнил, что в Кремле лишь недавно стали получать ответы на все интересующие власти вопросы о саммите, поэтому теперь в кратчайшие сроки Администрации Президента необходимо проанализировать всю имеющуюся информацию. Само мероприятие запланировано на 22–23 апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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