Песков рассказал, когда будет принято решение об участии Путина в саммите по климату

Примет ли участие в онлайн-саммите по климату президент России Владимир Путин, пока не известно, поскольку Кремлю сперва необходимо тщательно проанализировать мероприятие, а также понять, кто будет выступать на нём в качестве председателя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очерёдности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Он уточнил, что в Кремле лишь недавно стали получать ответы на все интересующие власти вопросы о саммите, поэтому теперь в кратчайшие сроки Администрации Президента необходимо проанализировать всю имеющуюся информацию. Само мероприятие запланировано на 22–23 апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату.

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