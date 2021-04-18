ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии
На кадрах заговорщики обсуждают свои действия по свержению конституционного строя в республике.
Кадр видео © ФСБ РФ
ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии. Видео © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России опубликовала полное видео встречи заговорщиков, которые планировали устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и переворот в республике.
"Задача № 1 у нас, получается, — устранить самого главного; задача № 2 — занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН", — говорит в кадре адвокат Юрий Зенкович.
Напомним, как ранее заявил белорусский президент, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Также был задержан бывший пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. В Госдепе сегодня назвали абсолютной ложью причастность США к попытке устранения Лукашенко.
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