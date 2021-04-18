ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии. Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала полное видео встречи заговорщиков, которые планировали устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и переворот в республике.

"Задача № 1 у нас, получается, — устранить самого главного; задача № 2 — занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН", — говорит в кадре адвокат Юрий Зенкович.