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Категорий: 18

ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии

На кадрах заговорщики обсуждают свои действия по свержению конституционного строя в республике.

18 апреля 2021, 18:37

Кадр видео © ФСБ РФ

ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии. Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала полное видео встречи заговорщиков, которые планировали устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и переворот в республике.

"Задача № 1 у нас, получается, — устранить самого главного; задача № 2 — занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН", — говорит в кадре адвокат Юрий Зенкович.

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Покушение с американским акцентом: Москва и Минск раскрыли госпереворот в Белоруссии

Напомним, как ранее заявил белорусский президент, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Также был задержан бывший пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. В Госдепе сегодня назвали абсолютной ложью причастность США к попытке устранения Лукашенко.

"Пытался вербовать военных": В КГБ Белоруссии заявили о связях Зенковича со спецслужбами США

"Пытался вербовать военных": В КГБ Белоруссии заявили о связях Зенковича со спецслужбами США

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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