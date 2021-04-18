"Спартак" потерпел разгромное поражение в день 99-летия клуба
Красно-белые проиграли на домашнем стадионе "Уфе" со счётом 0:3.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" был разгромлен "Уфой" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги — 0:3. Полузащитник Владислав Камилов оформил дубль.
Ещё один гол на счету у хорвата Филипа Мрзляка.
"Спартак" потерял важные для себя три очка. Причём сделал это в день рождения клуба. После 26 туров красно-белые располагаются на третьем месте с 47 очками. У лидера — "Зенита" — 55 очков.
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