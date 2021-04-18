Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Спартак" потерпел разгромное поражение в день 99-летия клуба

Красно-белые проиграли на домашнем стадионе "Уфе" со счётом 0:3.

18 апреля 2021, 18:09

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" был разгромлен "Уфой" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги — 0:3. Полузащитник Владислав Камилов оформил дубль.

Ещё один гол на счету у хорвата Филипа Мрзляка.

"Спартак" потерял важные для себя три очка. Причём сделал это в день рождения клуба. После 26 туров красно-белые располагаются на третьем месте с 47 очками. У лидера — "Зенита" — 55 очков.

Первое поражение Олича: ЦСКА проиграл "Сочи" на выезде

Первое поражение Олича: ЦСКА проиграл "Сочи" на выезде

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Авангард" разгромил ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина

сегодня в 17:43

Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"

16 апреля, 11:29

Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона "Формулы-1", россиянин Мазепин — 17-й

сегодня в 16:42

Горят кресты и могилы: В Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище - видео

сегодня в 18:25

"Больной человек": В Госдуме жёстко раскритиковали экс-президента Эстонии после предложения не пускать россиян в ЕС

сегодня в 18:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1