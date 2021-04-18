"Спартак" потерпел разгромное поражение в день 99-летия клуба

Ещё один гол на счету у хорвата Филипа Мрзляка.

"Спартак" потерял важные для себя три очка. Причём сделал это в день рождения клуба. После 26 туров красно-белые располагаются на третьем месте с 47 очками. У лидера — "Зенита" — 55 очков.