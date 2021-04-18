Первое поражение Олича: ЦСКА проиграл "Сочи" на выезде
Подопечные Владимира Федотова порадовали своих болельщиков, победив дома со счётом 2:1.
Фото © ЦСКА
Матч 26-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" — ЦСКА завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. У сочинской команды забили Кристиан Нобоа с пенальти, а также Артур Юсупов.
Автором единственного гола у армейцев стал Игорь Дивеев.
Для "Сочи" это первая в истории победа над ЦСКА в чемпионате страны. А вот для нового главного тренера Ивицы Олича — это первое поражение после назначения.
Теперь "Сочи" с 43 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а красно-синие — пятые (46).
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
Русский вечер в НХЛ: Овечкин приблизился к Дионну, а Бучневич в день рождения оформил хет-трик
"Нужно выходить из зоны комфорта": Василий Березуцкий покидает ЦСКА
Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона "Формулы-1", россиянин Мазепин — 17-й
СМИ сообщили о вызове посла Чехии в российский МИД
У девушки выросла только одна грудь, но она ничего не хочет менять, даже узнав причину патологии
Комментариев: 0