Первое поражение Олича: ЦСКА проиграл "Сочи" на выезде

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" — ЦСКА завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. У сочинской команды забили Кристиан Нобоа с пенальти, а также Артур Юсупов.

Для "Сочи" это первая в истории победа над ЦСКА в чемпионате страны. А вот для нового главного тренера Ивицы Олича — это первое поражение после назначения.