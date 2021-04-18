Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Первое поражение Олича: ЦСКА проиграл "Сочи" на выезде

Подопечные Владимира Федотова порадовали своих болельщиков, победив дома со счётом 2:1.

18 апреля 2021, 15:43

Фото © ЦСКА

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" — ЦСКА завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. У сочинской команды забили Кристиан Нобоа с пенальти, а также Артур Юсупов.

Автором единственного гола у армейцев стал Игорь Дивеев.

Для "Сочи" это первая в истории победа над ЦСКА в чемпионате страны. А вот для нового главного тренера Ивицы Олича — это первое поражение после назначения.

Теперь "Сочи" с 43 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а красно-синие — пятые (46).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Русский вечер в НХЛ: Овечкин приблизился к Дионну, а Бучневич в день рождения оформил хет-трик

вчера в 19:58

"Нужно выходить из зоны комфорта": Василий Березуцкий покидает ЦСКА

14 апреля, 12:24

Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона "Формулы-1", россиянин Мазепин — 17-й

сегодня в 16:42

СМИ сообщили о вызове посла Чехии в российский МИД

сегодня в 16:27

У девушки выросла только одна грудь, но она ничего не хочет менять, даже узнав причину патологии

сегодня в 17:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1