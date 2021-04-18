Рублёв проиграл греку Циципасу в финале турнира в Монте-Карло, но всё равно обойдёт Федерера

"Это была невероятная неделя в Монте-Карло, не могу описать свои чувства — разные эмоции захлёстывают. Я считаю это лучшей неделей в жизни. Я знал, что Андрей будет сложным соперником, перед матчем было много нервов. Я хорошо его знаю, и в наших матчах мы всегда показываем лучшую игру. А это к тому же финал, так что было дополнительное давление, дополнительная важность. Я горжусь тем, как вёл себя на корте. Грунтовый сезон не мог начаться лучше — я выиграл первый "Мастерс". К тому же сделал это дома в Монте-Карло и на грунте — своём любимом покрытии", — рассказал Циципас после матча.