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Рублёв проиграл греку Циципасу в финале турнира в Монте-Карло, но всё равно обойдёт Федерера

Греческий теннисист не оставил шансов россиянину, переиграв его 6:3, 6:3 за один час и 12 минут.

18 апреля 2021, 15:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1383791056634880004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atptour</a></p>

Фото © Twitter / atptour

Рублёв проиграл греку Циципасу в финале турнира в Монте-Карло. Видео © ATP Tour

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Матч закончился со счётом 6:3, 6:3, продлившись 1 час 12 минут. Циципас оформил три эйса, не допустив двойных ошибок. Рублёв совершил одну подачу навылет.

"Это была невероятная неделя в Монте-Карло, не могу описать свои чувства — разные эмоции захлёстывают. Я считаю это лучшей неделей в жизни. Я знал, что Андрей будет сложным соперником, перед матчем было много нервов. Я хорошо его знаю, и в наших матчах мы всегда показываем лучшую игру. А это к тому же финал, так что было дополнительное давление, дополнительная важность. Я горжусь тем, как вёл себя на корте. Грунтовый сезон не мог начаться лучше — я выиграл первый "Мастерс". К тому же сделал это дома в Монте-Карло и на грунте — своём любимом покрытии", — рассказал Циципас после матча.

В обновлённом рейтинге, который ATP представит в понедельник, Рублёв переместится с восьмого места на седьмое, обойдя швейцарца Роджера Федерера. Финал турнира в Монте-Карло стал для россиянина лучшим достижением на "Мастерсах" в карьере.

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Напомним, в полуфинале Рублёв победил норвежца Каспера Рууда, а до этого обыграл Рафаэля Надаля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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