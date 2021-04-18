"Всё ему позволяли": Соседи рассказали о подростке, устроившем ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, рассказали об их семьях. В беседе с "Пятым каналом" они отметили, что подростков, находившихся в авто, можно охарактеризовать исключительно положительно. А вот 14-летнего юношу, который управлял автомобилем и влетел в столб, можно назвать несколько избалованным, считают они.

"Они там крутые, они всё позволяли Илье", — сказал один из соседей.

По словам местных жителей, ставшие жертвами страшной аварии девочки проявляли себя как примерные дочери. Соседи рассказали, что хорошо знали их, видели возле дома едва ли не каждый день. Новость о трагедии стала потрясением для людей.

Тем временем дело передано для дальнейшего расследования в следственные органы СУ СК России по Ростовской области. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его обстоятельства будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.

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