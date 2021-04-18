Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Всё ему позволяли": Соседи рассказали о подростке, устроившем ДТП с пятью жертвами под Ростовом

По словам местных жителей, ставшие жертвой страшной аварии девочки проявляли себя как примерные дочери. Люди шокированы трагедией.

18 апреля 2021, 15:26

Фото © СК РФ

Соседи девочек, погибших в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, рассказали об их семьях. В беседе с "Пятым каналом" они отметили, что подростков, находившихся в авто, можно охарактеризовать исключительно положительно. А вот 14-летнего юношу, который управлял автомобилем и влетел в столб, можно назвать несколько избалованным, считают они.

"Они там крутые, они всё позволяли Илье", — сказал один из соседей.

Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

По словам местных жителей, ставшие жертвами страшной аварии девочки проявляли себя как примерные дочери. Соседи рассказали, что хорошо знали их, видели возле дома едва ли не каждый день. Новость о трагедии стала потрясением для людей.

Тем временем дело передано для дальнейшего расследования в следственные органы СУ СК России по Ростовской области. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его обстоятельства будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

сегодня в 10:17

На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри

сегодня в 14:36

В Новосибирской области автобус затопило прямо на дороге: пришлось вытаскивать трактором — видео

сегодня в 13:08

Королева Елизавета II оставила трогательное послание на гробу принца Филиппа

сегодня в 15:26

В московском транспорте провели масштабный рейд по соблюдению масочно-перчаточного режима — видео

сегодня в 15:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1