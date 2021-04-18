В московском транспорте провели масштабный рейд по соблюдению масочно-перчаточного режима. Видео © LIFE

В метро и наземном транспорте Москвы пассажирам напомнили о соблюдении перчаточно-масочного режима. В ходе масштабного рейда нарушителей предупредили о необходимости ношения защитных средств. Тем, у кого не оказалось при себе масок и перчаток, пришлось покинуть метро или салон автобуса.

Некоторые нарушители уверяли, что носят маски и перчатки, просто не могут их найти. Другие же говорили, что просто забыли защитные средства. Нашлись и те, кто утверждал, что не знает о требованиях носить маски и перчатки и вообще метро не пользуется.

"В начале апреля количество нарушений составило более 30 тысяч. С начала года показатель составил 160 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. Ежедневно сотрудниками метро проводятся рейды по соблюдению противоковидных мер. Более полутора тысяч сотрудников транспортного комплекса проверяют и напоминают о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте", — рассказал Лайфу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Замруководителя пресс-службы Дептранса Анна Лапушкина добавила, что дезинфекция транспортной инфраструктуры проходит раз в полтора-два часа. Помимо этого на всех видах транспорта выставлены 2800 бесплатных санитайзеров, которыми может воспользоваться любой пассажир. Также на кассах и вендинговых автоматах продаются маски и перчатки.

Ранее россияне рассказали об отношении к бессрочному масочному режиму. Сторонники такой инициативы считают, что это сможет замедлить распространение любых видов инфекций, передающихся по воздуху.

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