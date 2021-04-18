"Не купился на прощупывание": Журналист из Норвегии восхитился "сицилианской защитой" Путина в разговоре с Байденом

Отказ Украины от использования силового метода в Донбассе является явным свидетельством вмешательства Вашингтона во внутренние дела Незалежной. Такое заявление высказал норвежский публицист Пол Стейган.

Журналист обратил внимание на слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и президента Украины Владимира Зеленского, выступивших за перемирие в Донбассе, несмотря на произошедшее в последние недели обострение ситуации. По мнению автора статьи, всё дело в том, что Киев получил от Вашингтона приказ смягчить военную риторику. Да и сами Штаты, планировавшие отправить в Чёрное море новые корабли, спустя два дня отказались от своих намерений.

Также Стейган отметил, что Россия действовала решительно, предупредив Украину о последствиях нападения на Донбасс, а также лишив её военного доступа к Азовскому морю, закрыв Керченский пролив. Помимо того, Москва предостерегла Вашингтон от попыток приблизиться к российским водам, назвав действия США провокацией: тем самым, подчеркнул публицист, Россия явно показала, что не шутит.

Журналист согласился с мнением газеты "Коммерсант", написавшей о том, что своим звонком Байден сыграл в классические для последних американских администраций политические шахматы, сделав ход E2-E4. Однако российский лидер, по мнению Стейгана, не дал главе Белого дома "прощупать почву" и верно разыграл применяемую при этом ходе "сицилианскую защиту".

"Путин верно разыграл сицилианскую защиту, не только не купившись на обманчивое байденовское прощупывание почвы, но и доказав, что Россия готова, что бы там ни придумали США и НАТО", — подчеркнул публицист.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда будет принято решение об участии Путина в саммите по климату. Мероприятие международного формата должно состояться уже в конце следующей недели в онлайн-режиме.

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