Партия социалистов обвинила президента Молдавии Санду в заговоре и потребовала её отставки

Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов обвинила президента страны Майю Санду в антиконституционном заговоре и потребовала её немедленной отставки. Об этом заявил бывший глава государства Игорь Додон после состоявшегося в воскресенье заседания республиканского совета партии.

"Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и её народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова", — написал он в "Фейсбуке".

Додон также добавил, что партия квалифицирует решение Конституционного суда, которое, по мнению социалистов, было принято под открытым давлением главы государства, "как конституционный переворот с целью установления в Молдавии режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов".

Помимо этого, социалисты выразили своё возрастающее недоверие к нынешнему составу Конституционного суда, так как его участники "не кто иные, как соучастники узурпации власти в стране", ведь они предоставили Санду возможность распустить парламент лишь по её решению. Социалисты требуют назначить премьером Владимира Головатюка, который является законным кандидатом от парламентского большинства.

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, который прошёл 15 ноября, набрав 57,75% голосов избирателей. А 24 декабря состоялась церемония инаугурации, после которой Санду официально вступила в должность главы государства.

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