Восемь человек погибли и более ста пострадали при сходе с рельсов поезда в Египте — видео
Меньше месяца назад на железной дороге страны произошла другая трагедия, унёсшая жизни десятков человек.
Фото © Alarabiya.net
صور أولية لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ القليوبية شمال #القاهرة#العربية pic.twitter.com/KaEZdTG8XC— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в египетской провинции Кальюбия. По данным местного телеканала "Аль-Арабия", жертвами железнодорожной аварии стали восемь человек. Ещё более 100 получили травмы различной степени тяжести.
"103 человека получили ранения", — сообщает телеканал.
Также отмечается, что некоторые пассажиры остаются заблокированными в опрокинутых вагонах. На месте работают спасатели и медики, а вытаскивать пострадавших помогают очевидцы.
Это не первая авария на железнодорожных путях Египта за текущий год. Предыдущая трагедия произошла 26 марта. В результате столкновения двух поездов несколько вагонов перевернулись, погибли десятки людей, ещё 108 человек пострадали. Момент столкновения попал на видео.
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