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Восемь человек погибли и более ста пострадали при сходе с рельсов поезда в Египте — видео

Меньше месяца назад на железной дороге страны произошла другая трагедия, унёсшая жизни десятков человек.

18 апреля 2021, 13:59

Фото © Alarabiya.net

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в египетской провинции Кальюбия. По данным местного телеканала "Аль-Арабия", жертвами железнодорожной аварии стали восемь человек. Ещё более 100 получили травмы различной степени тяжести.

"103 человека получили ранения", — сообщает телеканал.

Также отмечается, что некоторые пассажиры остаются заблокированными в опрокинутых вагонах. На месте работают спасатели и медики, а вытаскивать пострадавших помогают очевидцы.

Пассажирский поезд сошёл с рельсов при въезде в туннель на Тайване, есть жертвы

Пассажирский поезд сошёл с рельсов при въезде в туннель на Тайване, есть жертвы

Это не первая авария на железнодорожных путях Египта за текущий год. Предыдущая трагедия произошла 26 марта. В результате столкновения двух поездов несколько вагонов перевернулись, погибли десятки людей, ещё 108 человек пострадали. Момент столкновения попал на видео.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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