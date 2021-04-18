Восемь человек погибли и более ста пострадали при сходе с рельсов поезда в Египте — видео

صور أولية لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ القليوبية شمال #القاهرة#العربية pic.twitter.com/KaEZdTG8XC — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в египетской провинции Кальюбия. По данным местного телеканала "Аль-Арабия", жертвами железнодорожной аварии стали восемь человек. Ещё более 100 получили травмы различной степени тяжести.

"103 человека получили ранения", — сообщает телеканал.

Также отмечается, что некоторые пассажиры остаются заблокированными в опрокинутых вагонах. На месте работают спасатели и медики, а вытаскивать пострадавших помогают очевидцы.

Это не первая авария на железнодорожных путях Египта за текущий год. Предыдущая трагедия произошла 26 марта. В результате столкновения двух поездов несколько вагонов перевернулись, погибли десятки людей, ещё 108 человек пострадали. Момент столкновения попал на видео.

Авторы